Паук без яда оказался смертельным: как действует токсичная паутина

Оказывается, не все пауки убивают свою жертву укусом. Один необычный вид, Uloborus plumipes, применяет поразительно нестандартный способ охоты — и он не менее эффективен.
Вместо того чтобы впрыскивать яд через клыки, как делают большинство пауков, Uloborus plumipes окутывает свою добычу паутиной, а затем буквально отрыгивает на неё ядовитую жидкость. Эта жидкость пропитывает шёлк и обездвиживает жертву, приводя к её гибели.
Учёные вдохновились старой публикацией 1930-х годов, в которой мельком упоминалось странное поведение "паука-кружевницы". В статье описывался процесс, при котором паук выделяет токсины и покрывает ими свежесплетённую паутину.
Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи отправились в теплицы и цветочные магазины — излюбленные места обитания этих существ — и собрали несколько особей для лабораторных наблюдений.
Под микроскопом выяснилось, что у Uloborus plumipes отсутствуют ядовитые железы, характерные для других пауков. Их клыки лишены каналов для ввода яда, а вместо желез в голове обнаружены странной формы мышцы.
Именно они, предположительно, участвуют в выталкивании токсичной жидкости из средней кишки, где и происходит синтез яда.
"У U. plumipes на кончиках клыков есть небольшие углубления… У P. tepidariorum же на кончиках клыков видно игольчатое отверстие ядовитого протока." — журнал BMC Biology, 2025
Генетические исследования показали, что токсины этого паука отличаются от известных ядов его сородичей.
Тем не менее, они столь же смертельны: в лабораторных условиях тестирование на плодовых мушках продемонстрировало быструю и эффективную нейтрализацию.
Ранее таких пауков считали "безобидными" из-за отсутствия традиционных ядовитых органов. Но теперь очевидно: природа нашла альтернативный путь.
Это открытие не только расширяет наше понимание эволюции пауков, но и открывает новые горизонты для поиска биоактивных веществ.
Пауки́ (лат. Araneae, Aranei, др.-греч. ἀράχνη) — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд), облигатные хищники, питаются прежде всего насекомыми или другими мелкими животными.
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