Паук без яда оказался смертельным: как действует токсичная паутина

2:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Оказывается, не все пауки убивают свою жертву укусом. Один необычный вид, Uloborus plumipes, применяет поразительно нестандартный способ охоты — и он не менее эффективен.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kruisspin_-_European_garden_spider_-_Araneus_diadematus.jpg by Look Sharp пауки, токсичный шёлк

Вместо того чтобы впрыскивать яд через клыки, как делают большинство пауков, Uloborus plumipes окутывает свою добычу паутиной, а затем буквально отрыгивает на неё ядовитую жидкость. Эта жидкость пропитывает шёлк и обездвиживает жертву, приводя к её гибели.

Исследование спустя 94 года

Учёные вдохновились старой публикацией 1930-х годов, в которой мельком упоминалось странное поведение "паука-кружевницы". В статье описывался процесс, при котором паук выделяет токсины и покрывает ими свежесплетённую паутину.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи отправились в теплицы и цветочные магазины — излюбленные места обитания этих существ — и собрали несколько особей для лабораторных наблюдений.

Что показал микроскоп

Под микроскопом выяснилось, что у Uloborus plumipes отсутствуют ядовитые железы, характерные для других пауков. Их клыки лишены каналов для ввода яда, а вместо желез в голове обнаружены странной формы мышцы.

Именно они, предположительно, участвуют в выталкивании токсичной жидкости из средней кишки, где и происходит синтез яда.

"У U. plumipes на кончиках клыков есть небольшие углубления… У P. tepidariorum же на кончиках клыков видно игольчатое отверстие ядовитого протока." — журнал BMC Biology, 2025

Токсичен — но по-другому

Генетические исследования показали, что токсины этого паука отличаются от известных ядов его сородичей.

Тем не менее, они столь же смертельны: в лабораторных условиях тестирование на плодовых мушках продемонстрировало быструю и эффективную нейтрализацию.

Почему это важно

Ранее таких пауков считали "безобидными" из-за отсутствия традиционных ядовитых органов. Но теперь очевидно: природа нашла альтернативный путь.

Это открытие не только расширяет наше понимание эволюции пауков, но и открывает новые горизонты для поиска биоактивных веществ.

Уточнения

Пауки́ (лат. Araneae, Aranei, др.-греч. ἀράχνη) — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд), облигатные хищники, питаются прежде всего насекомыми или другими мелкими животными.

