Кошка грустит? Вот девять странностей, за которыми может скрываться крик о помощи

Кошки кажутся независимыми, холодными и даже равнодушными. Но под этим спокойным фасадом прячется глубокая эмоциональность. Да, кошки тоже могут испытывать грусть — и не всегда умеют её скрывать.
Переезд, смерть сородича, появление ребёнка, скука или даже боль — всё это может выбить питомца из равновесия. Главное — вовремя заметить тревожные сигналы.
12-16 часов сна в день для кошки — это норма. Но если питомец спит постоянно, отказывается от общения и весь день проводит в укрытии — это может быть проявлением апатии. Грусть погружает кошку в летаргию, при которой она избегает контактов и теряет интерес к происходящему.
Изменения в питании всегда говорят о внутреннем дисбалансе. Если кошка:
это тревожный сигнал. Особенно если подобное поведение продолжается более двух суток. За этим может стоять как эмоциональный стресс, так и физическая боль.
Если раньше кошка была ласковой, а теперь внезапно прячется под кроватью или в шкафу — она явно переживает психоэмоциональный стресс. Это может быть вызвано разлукой, конфликтом, страхом или потерей. Уединение — её способ справиться с потрясением.
Игры — это индикатор психического здоровья. Здоровая кошка, даже взрослая, не откажется от мяча или перьевой игрушки. Отказ от игры, отсутствие интереса к стимуляции — возможный признак депрессии или физической боли (артрит, гингивит и пр.).
Если ваша кошка:
Особенно часто изменения голоса возникают после переезда или длительного одиночества.
Кошка, которая не умывается, с грязной и свалявшейся шерстью — это кошка в беде. Уход за собой помогает ей справляться со стрессом. Его отсутствие говорит о душевных страданиях, боли или апатии. А чрезмерное вылизывание, вплоть до выдёргивания шерсти — тревожный симптом тревожности.
Грусть не всегда проявляется в виде апатии. Некоторые кошки становятся:
Это способ разрядки и выражения внутреннего конфликта. Часто причина — смена рутинного уклада или эмоциональное истощение.
Кошка, которая мочится вне лотка, не мстит. Она подаёт сигнал. Моча на диване или кровати — акт тревожной маркировки. Кал в неожиданных местах — возможный отказ от лотка или проявление стресса. Главное — не наказывать кошку, а найти корень проблемы.
Грусть может бить по телу. У некоторых кошек она проявляется в виде:
Часто такие расстройства — психосоматические, особенно после смены среды или появления нового животного в доме. Однако сначала нужно исключить органические причины у ветеринара.
Если вы узнали свою кошку в нескольких пунктах — действуйте:
Грусть у кошки — не выдумка. Это сигнал о том, что ей плохо. И если быть внимательным, её можно не только заметить, но и помочь.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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