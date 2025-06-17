Четвероногие предсказатели: как собаки помогают отследить вспышку опасной инфекции

Собаки — не только преданные друзья, но и потенциальные союзники в борьбе с заболеваниями. Новое исследование Калифорнийского университета в Дэвисе показало: наши питомцы могут стать живыми индикаторами распространения опасной грибковой инфекции — лихорадки долины.
Это заболевание, также известное как кокцидиоидомикоз, возникает при вдыхании спор грибков Coccidioides immitis и Coccidioides posadasii. Они живут в сухой почве и легко поднимаются в воздух при ветре, строительстве или даже обычной прогулке по двору.
Многие заражённые не чувствуют симптомов. Но если болезнь проявляется, то часто напоминает грипп:
У людей с ослабленным иммунитетом инфекция может распространиться на кости, суставы, кожу и даже мозг, вызывая менингит.
Исследовательская группа под руководством Джейн Сайкс выявила интересную закономерность: по результатам анализов крови собак можно отслеживать распространение инфекции в разных регионах. Собаки, живущие в зонах с активными грибковыми вспышками, чаще демонстрируют наличие антител к возбудителю.
"Собаки — это стражи человеческих инфекций", — говорит Сайкс.
Данные от ветеринаров по всей стране помогают исследователям строить карту риска. И порой они фиксируют очаги в местах, которые ранее не считались опасными.
Раньше считалось, что лихорадка долины ограничена юго-западом США. Но теперь случаи фиксируются и в соседних штатах. Проблему усугубляют:
Собаки, которые любят копать землю или гулять по пыльным участкам, в первую очередь оказываются под угрозой.
Ветеринары в зонах риска внимательно следят за следующими симптомами:
Если болезнь обнаружить на ранней стадии, то применяются противогрибковые препараты — например, флуконазол. Они помогают справиться с симптомами и остановить распространение инфекции.
Собаки могут стать первым сигналом для медиков и эпидемиологов. Если в регионе начинают появляться положительные случаи у животных, это может означать рост риска и для людей.
"Мы должны следить за новыми зонами заражения, чтобы не упустить момент", — подчёркивает Сайкс.
Изменение климата, рост населения и непредсказуемая погода уже меняют привычную карту заболеваний. Поэтому сотрудничество между ветеринарами, врачами и учёными становится как никогда важным.
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