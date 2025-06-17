Четвероногие предсказатели: как собаки помогают отследить вспышку опасной инфекции

3:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки — не только преданные друзья, но и потенциальные союзники в борьбе с заболеваниями. Новое исследование Калифорнийского университета в Дэвисе показало: наши питомцы могут стать живыми индикаторами распространения опасной грибковой инфекции — лихорадки долины.

Фото: flickr.com by IDS.photos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Собака

Что такое лихорадка долины

Это заболевание, также известное как кокцидиоидомикоз, возникает при вдыхании спор грибков Coccidioides immitis и Coccidioides posadasii. Они живут в сухой почве и легко поднимаются в воздух при ветре, строительстве или даже обычной прогулке по двору.

Многие заражённые не чувствуют симптомов. Но если болезнь проявляется, то часто напоминает грипп:

Усталость.

Кашель.

Лихорадка.

Боли в мышцах или груди.

У людей с ослабленным иммунитетом инфекция может распространиться на кости, суставы, кожу и даже мозг, вызывая менингит.

Чем тут могут помочь собаки?

Исследовательская группа под руководством Джейн Сайкс выявила интересную закономерность: по результатам анализов крови собак можно отслеживать распространение инфекции в разных регионах. Собаки, живущие в зонах с активными грибковыми вспышками, чаще демонстрируют наличие антител к возбудителю.

"Собаки — это стражи человеческих инфекций", — говорит Сайкс.

Данные от ветеринаров по всей стране помогают исследователям строить карту риска. И порой они фиксируют очаги в местах, которые ранее не считались опасными.

Где прячется угроза

Раньше считалось, что лихорадка долины ограничена юго-западом США. Но теперь случаи фиксируются и в соседних штатах. Проблему усугубляют:

Засухи и пыль.

Ветреная погода.

Интенсивные дожди, которые способствуют росту грибков.

Собаки, которые любят копать землю или гулять по пыльным участкам, в первую очередь оказываются под угрозой.

Как определить болезнь у питомца

Ветеринары в зонах риска внимательно следят за следующими симптомами:

Внезапный кашель.

Вялость.

Хромота.

Затруднённое дыхание.

Если болезнь обнаружить на ранней стадии, то применяются противогрибковые препараты — например, флуконазол. Они помогают справиться с симптомами и остановить распространение инфекции.

Как защитить питомца и себя

Избегайте мест с пылью и рыхлой землёй , особенно в сухую и ветреную погоду.

, особенно в сухую и ветреную погоду. Регулярно проверяйте здоровье собаки , особенно если вы живёте в зонах риска.

, особенно если вы живёте в зонах риска. Обсудите с ветеринаром профилактику : в некоторых регионах дают рекомендации по ограничению контакта с грибковыми спорами.

: в некоторых регионах дают рекомендации по ограничению контакта с грибковыми спорами. Следите за своим самочувствием. Усталость, кашель, боли в суставах и типичная сыпь в виде "мишени" могут быть признаками инфекции.

Почему это важно

Собаки могут стать первым сигналом для медиков и эпидемиологов. Если в регионе начинают появляться положительные случаи у животных, это может означать рост риска и для людей.

"Мы должны следить за новыми зонами заражения, чтобы не упустить момент", — подчёркивает Сайкс.

Изменение климата, рост населения и непредсказуемая погода уже меняют привычную карту заболеваний. Поэтому сотрудничество между ветеринарами, врачами и учёными становится как никогда важным.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

