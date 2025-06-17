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Три метра роста, полтонны веса — и голод, который его погубил: трагедия снежного человека

3:07
Зоосфера

Он был величиной с трёх человек и весил, как полтонны мяса. Гигантопитек — самый крупный примат в истории планеты — исчез с лица Земли около 215 тысяч лет назад. И причина его вымирания оказалась удивительно современной: перемены климата, нехватка еды и невозможность адаптироваться. Возможно, миф о снежном человеке родился именно из древней памяти о нём.

Снежный человек
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Снежный человек

Кто такой гигантопитек и почему он был уникален

Гигантопитек жил в Юго-Восточной Азии примерно от 2 миллионов до 215 тысяч лет назад. При росте до трёх метров он весил от 300 до 500 килограммов — в два раза больше гориллы. Несмотря на свои размеры, он был травоядным и предпочитал калорийные фрукты, которых в его родных тропических лесах тогда было предостаточно.

Но уже тогда всё изменилось.

Как "зуб дракона" стал сенсацией

Наука узнала об этом гиганте не так давно — в 1935 году. Немецкий натуралист Густав фон Кенигсвальд купил в аптеке в Гонконге то, что продавали как "зуб дракона". Оказалось — это огромный коренной зуб неизвестного тогда примата. Позже в пещерах китайской провинции Гуанси нашли и другие части челюстей.

На этих находках строили реконструкции, а теперь — и гипотезу его исчезновения.

Учёные раскрыли причину вымирания

Исследование под руководством Киры Уэстэуэй (Университет Маккуори, Австралия) и Инци Чжана (Китайская академия наук) показало: климатические изменения около 600 тысяч лет назад стали роковыми для гигантопитека. Леса начали редеть, на смену пришли саванны, засухи и муссоны.

"Фрукты стало труднее находить", — рассказала Кира Уэстэуэй.

Гигант не мог приспособиться: он не умел лазать по деревьям, не был ловким и не стал менять рацион. В отличие от орангутанов, его дальних родственников, которые перешли на семена, орехи и даже насекомых.

Питался ветками — и умер от голода

Когда фруктов не стало, гигантопитек стал есть кору и ветки. Но этого было недостаточно. Учёные нашли на его зубах следы хронического стресса от недоедания. Организм просто не выдержал нехватки калорий — и вид вымер.

Орангутаны, которые были меньше, подвижнее и менее прихотливы, выжили. Сегодня они на грани исчезновения, но уже по вине человека, а не природы.

Миф о снежном человеке: эхо прошлого

Фигура трёхметрового великана, скрывающегося в джунглях, питает легенды о снежных людях и йети. Кто знает — может, в этих историях до сих пор живёт воспоминание о гигантопитеке, исчезнувшем гиганте, с которым человек так и не встретился, но которому, возможно, мы обязаны своими страхами и фантазиями.

Уточнения

Сне́жный челове́к (йе́ти, бигфут и др.) — мифическое обезьяноподобное и человекоподобное существо, криптид, якобы обитающий в различных высокогорных или лесных регионах мира.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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