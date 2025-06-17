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У этой змеи ужасная уловка, чтобы заманить добычу: иллюзия, которая обманет даже птицу

Зоосфера

На первый взгляд — просто змея. Но если присмотреться, вы увидите нечто пугающее: её хвост оживает и превращается в паука. И этот "паук" играет главную роль в смертельной постановке, которую разыгрывает иранская гадюка Pseudocerastes urarachnoides.

Змеи
Фото: safaritravelplus.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Змеи

Паук на хвосте: смертельный обман в пустынных скалах

Эта редкая и опасная гадюка обитает на границе Ирана и Ирака. В отличие от других змей, она не гонится за добычей. Вместо этого она… режиссирует спектакль. Спрятавшись среди камней, гадюка поднимает хвост и начинает им вилять. Но не просто так — её хвост удивительно похож на паука: светлый кончик с двумя отростками двигается так, что его легко спутать с насекомым.

"Когда они виляют хвостом, структура напоминает движущегося паука. В это время остальное тело змеи остаётся неподвижным и сливается с ландшафтом", — рассказали авторы статьи, опубликованной в журнале Amphibia-Reptilia.

Птицы, привлечённые движением, атакуют ложную добычу — и попадают в ловушку.

Театр одного актёра: стратегия обмана

Исследование, о котором сообщает Science Alert, длилось два года. Учёные наблюдали, как Pseudocerastes urarachnoides использует свой хвост, чтобы заманивать добычу. Результаты поражают: треть своего времени взрослая змея тратит на этот "паучий" трюк.

Механизм работает идеально:

  • змея неподвижна и незаметна;

  • хвост двигается, отвлекая внимание;

  • птица клюёт — и становится обедом.

Такой способ охоты получил название "хвостовая приманка". У многих змей хвост окрашен контрастно и двигается характерным образом, чтобы привлечь внимание. Но у гадюки из Ирана эта стратегия доведена до совершенства.

Молодые гадюки ещё не умеют обманывать

Интересный факт: у молодых особей этого вида хвосты пока не развиты и не похожи на пауков. Исследователи не уверены, связано ли это с рационом или со стратегией выживания. Возможно, юным гадюкам приходится использовать другие методы охоты, пока их "инструмент обмана" не сформировался полностью.

Оружие эволюции, о котором мы только начинаем узнавать

Pseudocerastes urarachnoides — одно из самых ярких доказательств того, насколько креативной может быть природа в вопросах выживания. Эта змея не просто охотник, а мастер иллюзий, способный переиграть даже самых осторожных хищников.

Сегодня учёные только начинают раскрывать все нюансы поведения этой гадюки. И вполне возможно, что впереди — ещё более удивительные открытия.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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