Он просто устал или это Лайм? Как отличить тревожные признаки у собаки после укуса клеща

Сезон клещей — это не только повод внимательнее осматривать кожу после прогулки, но и время, когда особенно важно подумать о здоровье вашей собаки. Болезнь Лайма, передающаяся через укусы клещей, может угрожать не только людям, но и животным. Причём у собак она зачастую протекает незаметно.
"Около 90% случаев происходят на северо-востоке США. Ещё 10% — на Среднем Западе. Но география болезни расширяется", — предупреждает Джейн Сайкс, профессор ветеринарной медицины Калифорнийского университета.
Основной источник заражения — укус клеща, переносящего бактерию Borrelia burgdorferi.
"Собаки заражаются при укусе инфицированного клеща", — объясняет доктор Майкл Стоун, ветеринарный терапевт из Университета Тафтса.
Важно помнить: не все клещи переносят инфекцию. На востоке — это так называемые оленьи клещи, а в Калифорнии — западные черноногие.
Проблема в том, что у собак болезнь часто протекает бессимптомно.
"Большинство вообще не показывает признаков заражения", — говорит Сайкс.
Антитела в крови могут появиться и без симптомов, а положительный тест не всегда означает активное заболевание.
"Это говорит лишь о контакте с бактерией, но не требует срочного лечения", — подчёркивает она.
Если болезнь даёт о себе знать, то обычно спустя 4 недели или более после укуса. Вот на что стоит обратить внимание:
"Собаки могут выглядеть неважно: становится меньше энергии, снижается аппетит", — поясняет Сайкс.
По словам Стоуна, Лайм может вызывать артрит.
"Собаки начинают хромать, особенно на передние лапы. Иногда воспаляются мелкие суставы, и собака как будто ходит по яичной скорлупе", — добавляет Сайкс.
Причём хромота может переходить с одной лапы на другую.
"У некоторых пород, особенно у ретриверов, может развиться нефрит Лайма — острое воспаление почек, сопровождающееся потерей белка с мочой", — говорит Сайкс. Симптомы включают:
Это состояние сложно лечить и требует немедленного внимания ветеринара.
К счастью, есть надёжные способы профилактики:
"Главный совет — это профилактика. Сейчас есть множество эффективных средств, которые можно получить у ветеринара", — говорит Стоун.
Некоторые из них уничтожают клеща уже через 24 часа после укуса, не давая инфекции передаться.
Важно помнить: если у питомца обнаружена болезнь Лайма или даже просто положительный тест — это сигнал проверить и себя.
"Это значит, что ваш дом находится в зоне риска заражения, и вы тоже можете быть подвержены укусам", — подчёркивает Сайкс.
Не игнорируйте даже лёгкие симптомы — забота о здоровье собаки начинается с вашего внимания и своевременного визита к ветеринару.
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