Он просто устал или это Лайм? Как отличить тревожные признаки у собаки после укуса клеща

Сезон клещей — это не только повод внимательнее осматривать кожу после прогулки, но и время, когда особенно важно подумать о здоровье вашей собаки. Болезнь Лайма, передающаяся через укусы клещей, может угрожать не только людям, но и животным. Причём у собак она зачастую протекает незаметно.

Фото: unsplash.com by Dominik QN, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Где чаще всего фиксируют заражения

"Около 90% случаев происходят на северо-востоке США. Ещё 10% — на Среднем Западе. Но география болезни расширяется", — предупреждает Джейн Сайкс, профессор ветеринарной медицины Калифорнийского университета.

Основной источник заражения — укус клеща, переносящего бактерию Borrelia burgdorferi.

"Собаки заражаются при укусе инфицированного клеща", — объясняет доктор Майкл Стоун, ветеринарный терапевт из Университета Тафтса.

Важно помнить: не все клещи переносят инфекцию. На востоке — это так называемые оленьи клещи, а в Калифорнии — западные черноногие.

Почему болезнь трудно заметить

Проблема в том, что у собак болезнь часто протекает бессимптомно.

"Большинство вообще не показывает признаков заражения", — говорит Сайкс.

Антитела в крови могут появиться и без симптомов, а положительный тест не всегда означает активное заболевание.

"Это говорит лишь о контакте с бактерией, но не требует срочного лечения", — подчёркивает она.

Какие симптомы могут всё же проявиться

Если болезнь даёт о себе знать, то обычно спустя 4 недели или более после укуса. Вот на что стоит обратить внимание:

Вялость и отказ от еды

"Собаки могут выглядеть неважно: становится меньше энергии, снижается аппетит", — поясняет Сайкс.

Лихорадка и апатия

Эти признаки неспецифичны, их могут вызывать и другие состояния: от кашля до желудочной непроходимости.

Хромота и воспаление суставов

По словам Стоуна, Лайм может вызывать артрит.

"Собаки начинают хромать, особенно на передние лапы. Иногда воспаляются мелкие суставы, и собака как будто ходит по яичной скорлупе", — добавляет Сайкс.

Причём хромота может переходить с одной лапы на другую.

Редкие, но тяжёлые осложнения с почками

"У некоторых пород, особенно у ретриверов, может развиться нефрит Лайма — острое воспаление почек, сопровождающееся потерей белка с мочой", — говорит Сайкс. Симптомы включают:

Рвоту.

Учащённое мочеиспускание.

Потерю веса.

Это состояние сложно лечить и требует немедленного внимания ветеринара.

Как защитить собаку (и себя)

К счастью, есть надёжные способы профилактики:

Регулярная защита от клещей

"Главный совет — это профилактика. Сейчас есть множество эффективных средств, которые можно получить у ветеринара", — говорит Стоун.

Некоторые из них уничтожают клеща уже через 24 часа после укуса, не давая инфекции передаться.

Ошейники, спреи и таблетки

Они снижают риск заражения, хотя и не дают 100% гарантии. Лучше обсудить подходящий вариант с ветеринаром — особенно в районах, где много клещей.

Вакцина от болезни Лайма

Она может быть особенно полезной, если собака часто гуляет в местах с высокой концентрацией клещей.

Проверяйте щенка после каждой прогулки

Если вы заметили клеща, аккуратно удалите его пинцетом и следите за самочувствием собаки.

Что делать, если у собаки поставлен диагноз

Важно помнить: если у питомца обнаружена болезнь Лайма или даже просто положительный тест — это сигнал проверить и себя.

"Это значит, что ваш дом находится в зоне риска заражения, и вы тоже можете быть подвержены укусам", — подчёркивает Сайкс.

Признаки болезни Лайма у человека

Боль в суставах.

Лихорадка.

Озноб.

Скованность шеи.

Головная боль.

Сыпь в форме мишени (бычий глаз).

Чтобы минимизировать риск

Носите закрытую одежду.

Используйте репелленты.

Внимательно осматривайте себя и питомца после прогулки.

Не игнорируйте даже лёгкие симптомы — забота о здоровье собаки начинается с вашего внимания и своевременного визита к ветеринару.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

