Пёс сорвался с цепи? Один трюк повышает шанс найти его в первые часы

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Собака может исчезнуть в мгновение ока. Один шум, открытая калитка или громкий хлопок — и ваш верный друг уже мчится неизвестно куда. Но паниковать не стоит. Главное — знать, с чего начать и как действовать, чтобы шансы на возвращение пса были максимально высокими.

ягдтерьер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
ягдтерьер

Проверьте всё вокруг: собака может быть ближе, чем вы думаете

Прежде чем сообщать о пропаже и волновать службы, внимательно осмотрите каждый уголок дома и участка. Собаки, особенно напуганные или уставшие, могут спрятаться в самых неожиданных местах:

  • за шкафом или под кроватью;

  • в глубине гаража;

  • под крыльцом или в кустах сада;

  • под автомобилем.

Иногда питомцы просто ищут уединение или прохладу, и не подают голоса. Потратьте 10-15 минут на тщательный осмотр — возможно, искать дальше и не придётся.

Вернётся ли собака сама

Многие надеются, что потерянная собака сама найдёт дорогу домой — и в некоторых случаях это действительно так. Собаки обладают тонким чутьём и развитой обонятельной памятью. Благодаря этим качествам они могут преодолеть километры, чтобы вернуться в родные стены.

Когда собака теряется, первое, что она пытается сделать — вернуться домой. Это заложено в её инстинктах. Но важно помнить: потерянная собака — это испуганная собака. Чем дальше она уходит, тем ниже шанс, что она сумеет найти дорогу обратно самостоятельно. Особенно если местность ей незнакома.

Микрочип и база i-CAD: как это работает

Во Франции каждая собака обязана быть зарегистрированной в национальной базе i-CAD. Это сильно помогает при поиске. Если у вашей собаки есть микрочип, и её кто-то найдёт, ветеринар или сотрудник приюта сможет просканировать чип и связаться с вами.

Важно: микрочип — это не GPS. Он не показывает местоположение животного, а просто содержит контактную информацию владельца. Поэтому не забывайте обновлять данные в базе, если вы сменили номер или место жительства.

Что делать сразу после пропажи: пошаговый план

Когда становится понятно, что собака действительно потерялась, действовать нужно быстро. Вот что поможет:

  1. Определите зону поиска — постарайтесь понять, в каком направлении она могла уйти.

  2. Создайте посты в соцсетях — особенно эффективны локальные группы на Facebook и платформа PetAlert.

  3. Сделайте объявления — с недавним фото и контактами. Расклейте их на остановках, столбах, магазинах.

  4. Обратитесь к соседям — они могли что-то слышать или видеть.

  5. Сообщите ветеринарам и в приюты — опишите собаку и оставьте номер.

  6. Подайте заявление в полицию или жандармерию — формально оформить пропажу также важно.

Как не потерять собаку в будущем

Потеря собаки — стресс как для неё, так и для хозяина. Чтобы снизить риск, заранее подумайте о следующих вещах:

  • Надёжный ошейник с адресником;

  • GPS-трекер (даже в виде брелка);

  • микрочип с актуальной информацией;

  • приучение к командам "ко мне" и "стоять";

  • обучение не пугаться громких звуков.

Потеря пса — не приговор. Главное — сохранять хладнокровие и действовать по плану. А ещё лучше — подготовиться заранее, чтобы такая ситуация вообще не возникла.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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