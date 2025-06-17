Обнимашки, игры и ни капли злости: породы собак, созданные для любви и ласки

Если вы мечтаете о собаке, которая обожает обнимашки, радуется каждому гостю и с удовольствием заводит новых друзей на прогулке — эта подборка для вас. Некоторые породы буквально созданы для того, чтобы быть душой компании, неустанно раздавать любовь и быть рядом с вами — и с любым, кто захочет почесать за ушком.
Да, каждая собака — личность. Но дружелюбие у некоторых пород почти встроено "по умолчанию". Эти псы с удовольствием здороваются с незнакомцами, играют с детьми и вообще ведут себя так, будто весь мир — их стая.
Вот кого стоит рассмотреть, если вам нужна собака, которая будет любить всех — от младенцев до соседей.
Если бы дружелюбие было породой — это точно был бы голден. Эти собаки — ходячее воплощение фразы "все мои лучшие друзья".
Золотистые ретриверы не просто рады каждому новому знакомству — они обожают людей, собак, детей и даже незваных гостей. У них открытый характер, стремление угодить и полное отсутствие настороженности к незнакомцам.
Энергичный, весёлый и невероятно ласковый. Лабрадор — та собака, которая приветствует каждого, будто вы его старый приятель.
Эти псы отлично ладят с детьми и обожают активные игры. На прогулке они с лёгкостью заводят друзей среди других собак — и их хозяев.
Компактный и компанейский. Бигли — собаки, у которых вечный праздник в душе. Они быстро сходятся с незнакомцами и прекрасно ладят с другими питомцами.
Хотя эти малыши не склонны к излишней прилипчивости и могут исследовать мир самостоятельно, они обожают шумные компании и общение.
Единственное "но": они довольно громкие. Так что в тесных квартирах могут подружиться не со всеми соседями.
Про них часто думают, что они чопорные. Но пудели, особенно стандартные, на самом деле очень дружелюбны и обожают людей.
Их легко дрессировать, они стремятся угодить и отлично ладят как с хозяевами, так и с незнакомцами. Весёлые, игривые, умные — идеальный спутник для общительных людей.
Эти милахи с глазами как у Бэмби — абсолютное воплощение нежности. Они обожают внимание, легко идут на контакт и подходят для жизни в семье любого размера.
Идеальны для тех, кто хочет маленькую собачку-компаньона, которая будет всегда рядом, не создавая проблем.
Умный, энергичный и невероятно лояльный. Келпи обожает быть в центре событий. Он готов заводить новых друзей, но при этом не склонен к навязчивости и не лает без повода.
Подходит активным людям, которые готовы гулять подолгу и обеспечивать интеллектуальные нагрузки.
Маленький пёс с огромным сердцем. Эти "в смокинге" обожают быть в компании, особенно с детьми. Они игривые, весёлые и обожают сидеть на коленках.
В доме с Бостоном всегда будет весело. Он одинаково любит и гостей, и домашних.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Самое ядовитое животное на планете способно убить грызуна тремя укусами. И оно обитает прямо под ногами — вы точно его не ожидали.