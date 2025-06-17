Обнимашки, игры и ни капли злости: породы собак, созданные для любви и ласки

Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы мечтаете о собаке, которая обожает обнимашки, радуется каждому гостю и с удовольствием заводит новых друзей на прогулке — эта подборка для вас. Некоторые породы буквально созданы для того, чтобы быть душой компании, неустанно раздавать любовь и быть рядом с вами — и с любым, кто захочет почесать за ушком.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бостон-терьер

Да, каждая собака — личность. Но дружелюбие у некоторых пород почти встроено "по умолчанию". Эти псы с удовольствием здороваются с незнакомцами, играют с детьми и вообще ведут себя так, будто весь мир — их стая.

Вот кого стоит рассмотреть, если вам нужна собака, которая будет любить всех — от младенцев до соседей.

Золотистый ретривер

Если бы дружелюбие было породой — это точно был бы голден. Эти собаки — ходячее воплощение фразы "все мои лучшие друзья".

Золотистые ретриверы не просто рады каждому новому знакомству — они обожают людей, собак, детей и даже незваных гостей. У них открытый характер, стремление угодить и полное отсутствие настороженности к незнакомцам.

Коротко о породе

Характер: умный, доброжелательный, преданный.

умный, доброжелательный, преданный. Рост: 54-61 см.

54-61 см. Вес: 25-34 кг.

25-34 кг. Живёт: 10-12 лет.

Лабрадор ретривер

Энергичный, весёлый и невероятно ласковый. Лабрадор — та собака, которая приветствует каждого, будто вы его старый приятель.

Эти псы отлично ладят с детьми и обожают активные игры. На прогулке они с лёгкостью заводят друзей среди других собак — и их хозяев.

Коротко о породе

Характер: активный, дружелюбный, открытый.

активный, дружелюбный, открытый. Рост: 55-62 см.

55-62 см. Вес: 25-36 кг.

25-36 кг. Живёт: 11-13 лет.

Бигль

Компактный и компанейский. Бигли — собаки, у которых вечный праздник в душе. Они быстро сходятся с незнакомцами и прекрасно ладят с другими питомцами.

Хотя эти малыши не склонны к излишней прилипчивости и могут исследовать мир самостоятельно, они обожают шумные компании и общение.

Единственное "но": они довольно громкие. Так что в тесных квартирах могут подружиться не со всеми соседями.

Коротко о породе

Характер: любопытный, весёлый, добрый.

любопытный, весёлый, добрый. Рост: 33-38 см.

33-38 см. Вес: 9-13 кг.

9-13 кг. Живёт: 10-15 лет.

Пудель

Про них часто думают, что они чопорные. Но пудели, особенно стандартные, на самом деле очень дружелюбны и обожают людей.

Их легко дрессировать, они стремятся угодить и отлично ладят как с хозяевами, так и с незнакомцами. Весёлые, игривые, умные — идеальный спутник для общительных людей.

Коротко о породе

Характер: активный, гордый, умный.

активный, гордый, умный. Рост: от 38 см.

от 38 см. Вес: 18-32 кг.

18-32 кг. Живёт: 10-18 лет.

Кавалер кинг чарльз спаниель

Эти милахи с глазами как у Бэмби — абсолютное воплощение нежности. Они обожают внимание, легко идут на контакт и подходят для жизни в семье любого размера.

Идеальны для тех, кто хочет маленькую собачку-компаньона, которая будет всегда рядом, не создавая проблем.

Коротко о породе

Характер: ласковый, мягкий, грациозный.

ласковый, мягкий, грациозный. Рост: 30-33 см.

30-33 см. Вес: 6-8 кг.

6-8 кг. Живёт: 12-15 лет.

Австралийский келпи

Умный, энергичный и невероятно лояльный. Келпи обожает быть в центре событий. Он готов заводить новых друзей, но при этом не склонен к навязчивости и не лает без повода.

Подходит активным людям, которые готовы гулять подолгу и обеспечивать интеллектуальные нагрузки.

Коротко о породе

Характер: внимательный, верный, сообразительный.

внимательный, верный, сообразительный. Рост: 43-51 см.

43-51 см. Вес: 16-23 кг.

16-23 кг. Живёт: 10-13 лет.

Бостон-терьер

Маленький пёс с огромным сердцем. Эти "в смокинге" обожают быть в компании, особенно с детьми. Они игривые, весёлые и обожают сидеть на коленках.

В доме с Бостоном всегда будет весело. Он одинаково любит и гостей, и домашних.

Коротко о породе

Характер: весёлый, добродушный, дружелюбный.

весёлый, добродушный, дружелюбный. Рост: 25-30 см.

25-30 см. Вес: 5-11 кг.

5-11 кг. Живёт: 11-13 лет.

Какой породы выбрать — решать сердцем Каждая собака индивидуальна, и даже в рамках самой дружелюбной породы может попасться застенчивый характер. Но если вам важны открытость, контактность и бесконечная любовь ко всему живому — эти породы станут отличной отправной точкой. Главное — помнить: дружелюбие собаки рождается не только от генетики, но и от любви, которую она получает от вас. Чем больше тепла вы вложите, тем больше его вернётся — с вилянием хвоста и счастливым взглядом.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

