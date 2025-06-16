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Няня с хвостом: кот усыновил жеребёнка и стал частью трогательной семьи

2:20
Зоосфера

Семья — это не всегда мама, папа и двое детей. Иногда она состоит из пони, кота и крошечного жеребёнка. Необычная, но невероятно милая история случилась на одном ранчо, где миниатюрная лошадка по кличке Капкейк стала не только мамой, но и настоящим символом безграничной заботы.

Мини-пони, жеребёнок и кот в стойле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мини-пони, жеребёнок и кот в стойле

Когда пони стала мамой… и ещё кое-что

Всё началось с того, что Капкейк родила жеребёнка. Малышку назвали Клубничный Пирожок - и она оказалась такой крошечной, что даже кот рядом с ней выглядит великаном. И да, этот кот — важная часть истории.

Добро пожаловать, кот по имени Рокки

Рокки — полосатый деревенский кот, который давно живёт на этом же ранчо. Он не только принял участие в семейной жизни Капкейк, но буквально стал "дядей" новорожденной крошке. Видео с ними появилось 11 июня в TikTok, и сердца зрителей моментально растаяли.

Когда хозяйка зашла в стойло, она увидела троицу, мирно отдыхающую вместе: Капкейк, крошку-Клубничку и Рокки, свернувшегося рядом. Сцена была настолько умилительной, что невозможно было не улыбнуться.

"Кот одного размера с жеребёнком!" — написал один из зрителей в комментариях.

Рокки — настоящий помощник

Несмотря на то что Рокки — кот, и при этом мальчик, он ведёт себя, как заботливая нянька. Он спит рядом с малышкой, следит за ней и даже пытается с ней играть. Один из подписчиков заметил:

"Кошки ведь нередко вместе воспитывают котят. Он, похоже, помогает!"

Хотя новорождённая пока слишком сонная для игр, у Рокки уже есть планы: он явно готов проводить с ней всё свободное время. Иногда он осторожно трогает её лапкой, но пугается, если она вдруг шевельнётся. И всё же любовь между ними уже чувствуется.

Удивительная семейка

Мама-лошадка, табби-кот и жеребёнок — вряд ли кто-то мог бы представить такую "ядерную" семью. Но именно так и рождаются самые трогательные истории. Эти трое не просто живут вместе — они по-настоящему заботятся друг о друге. И похоже, что крепкая дружба между Рокки и Клубничным Пирожком — только начинается.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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