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Хозяин делает это каждый день — и кот до сих пор не понял зачем

2:20
Зоосфера

Кажется, что жить с кошкой — тот ещё квест: и лоток ей подавай, и корм не любой, и мебель под когти. Но мало кто задумывается: с человеком кошке порой ещё сложнее.

Бенгальская кошка
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бенгальская кошка

Она говорит, а её не понимают. Мяукает, чтобы поиграли — а её кормят. Просит поесть — а её хватают на ручки. Жить с такими существами непросто, да ещё и странности у них одна другой чуднее.

Зачем этот человек в воду полез

Для кошки это абсолютный абсурд. Мокро, холодно, пахнет потом как от напуганной мыши. Идти туда добровольно? Никогда. Поэтому, когда человек лезет в ванну, котик искренне волнуется. Надо ведь ещё следить, чтобы тот оттуда выбрался живым.

Ходит, куда глаза глядят

Зачем покидать территорию, если тут есть всё: тепло, корм, безопасность? Ушёл — и оставил товарища по лежанке одного. Такое поведение вызывает у кошки искреннее недоумение.

Постоянно суетится

Человек никогда не сидит на месте. Только устроишься на его коленях — и вот уже тебя поднимают и уносят. А ведь это было святое место! Где же стабильность?

И днём не спит

Нормальные живые существа отдыхают, особенно в дневной тишине. Но человек зачем-то шуршит, хлопает дверьми и упорно не ложится спать, пока совсем не стемнеет. А потом его приходится будить. Одному-то мышей ловить скучно.

С дощечками и без мяса

Иногда подсовывает под нос что-то плоское, несъедобное и требует смотреть. А что там делать, если ни запаха, ни вкуса? Интереса — ноль.

И давит…

Кошка лежит в коридоре, а человек, не сбавляя шаг, наступает. Не заметить в полумраке — это как? Коты же как-то видят и обходят.

А главное — не слушает

Когда кот приходит поделиться важной информацией, человек отворачивается. Отталкивает, прерывает. А ведь это был рассказ души.

Хорошо хоть, что вреда во всём этом мало. Котик считает человека частью своей стаи — пусть и странным. Терпит, потому что плюсов всё же больше.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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