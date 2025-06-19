Хозяин делает это каждый день — и кот до сих пор не понял зачем

Кажется, что жить с кошкой — тот ещё квест: и лоток ей подавай, и корм не любой, и мебель под когти. Но мало кто задумывается: с человеком кошке порой ещё сложнее.
Она говорит, а её не понимают. Мяукает, чтобы поиграли — а её кормят. Просит поесть — а её хватают на ручки. Жить с такими существами непросто, да ещё и странности у них одна другой чуднее.
Для кошки это абсолютный абсурд. Мокро, холодно, пахнет потом как от напуганной мыши. Идти туда добровольно? Никогда. Поэтому, когда человек лезет в ванну, котик искренне волнуется. Надо ведь ещё следить, чтобы тот оттуда выбрался живым.
Зачем покидать территорию, если тут есть всё: тепло, корм, безопасность? Ушёл — и оставил товарища по лежанке одного. Такое поведение вызывает у кошки искреннее недоумение.
Человек никогда не сидит на месте. Только устроишься на его коленях — и вот уже тебя поднимают и уносят. А ведь это было святое место! Где же стабильность?
Нормальные живые существа отдыхают, особенно в дневной тишине. Но человек зачем-то шуршит, хлопает дверьми и упорно не ложится спать, пока совсем не стемнеет. А потом его приходится будить. Одному-то мышей ловить скучно.
Иногда подсовывает под нос что-то плоское, несъедобное и требует смотреть. А что там делать, если ни запаха, ни вкуса? Интереса — ноль.
Кошка лежит в коридоре, а человек, не сбавляя шаг, наступает. Не заметить в полумраке — это как? Коты же как-то видят и обходят.
Когда кот приходит поделиться важной информацией, человек отворачивается. Отталкивает, прерывает. А ведь это был рассказ души.
Хорошо хоть, что вреда во всём этом мало. Котик считает человека частью своей стаи — пусть и странным. Терпит, потому что плюсов всё же больше.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.