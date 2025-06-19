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Улыбка собаки бывает смертельно опасной — не перепутайте сигналы

2:13
Зоосфера

Многие думают, что если собака показывает зубы, это обязательно проявление дружелюбия. Улыбается, мол, как человек — пора гладить, чесать пузико и устраивать фотосессию. На деле же собачья "улыбка" далеко не всегда сигнал к общению, и иногда она говорит совсем об обратном.

Полицейская собака Фузай
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Полицейская собака Фузай

Когда собака "улыбается", но на самом деле злится

На первый взгляд морда кажется довольной: уголки рта растянуты, уши прижаты, глаза щурятся. Но если внимательно присмотреться, становится заметно: животному не по себе. Белки глаз хорошо видны, дыхание учащённое, собака часто облизывается, иногда зевает. Такая поза — не приглашение к ласке, а предупреждение. И если не отстать, следующими шагами могут быть рычание и укус.

Улыбка как способ остыть

Есть и другой вариант — открытая пасть, свисающий язык, расслабленные губы. Это не эмоция, а способ терморегуляции. Собака отдыхает. Но даже в этом состоянии не стоит лезть с обнимашками: всё может резко измениться. Спокойная поза может смениться напряжённой, дыхание станет резким, взгляд — настороженным. Тогда животное предпочитает побыть в одиночестве.

Как понять, что контакт желателен

Есть простое правило — трёх секунд. После начала взаимодействия нужно отстраниться и дать собаке время подумать. Если она заинтересована, обязательно подаст сигнал: приблизится, подставит голову, будет трогать лапой. Если же остаётся на месте или становится напряжённой — лучше её не трогать.

Настоящая собачья улыбка: какая она

Иногда собаки действительно улыбаются. Это выглядит как комичный оскал: губа слегка приподнята, нос сморщен, видно передние зубы, а не клыки. Уши стоят или слегка отведены назад, глаза горят, тело расслаблено, хвост виляет. Такая "ухмылка" выражает радость и желание общения. В этом случае контакт безопасен и даже желателен.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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