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Белка снаружи — няшка, внутри — монстр: кто на самом деле эти пушистые грызуны

2:26
Зоосфера

Обыкновенная белка выглядит мило и безопасно, но за пушистым обликом скрывается выносливый и жесткий обитатель леса. Этот грызун способен мигрировать на сотни километров, нападать на птенцов, есть падаль и устраивать себе тёплую зимовку без спячки.

Белка
Фото: Freepik by wangstdo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белка

Пришли из-за океана

Предки белок жили в Северной Америке ещё 40 миллионов лет назад. В Евразию они добрались лишь 3 миллиона лет назад — с началом формирования лесов. Перебраться позволил Берингов мост, соединявший Азию и Аляску. По нему шли не только белки, но и мамонты, саблезубые кошки и первые люди.

Вынужденные кочевники

При природных катастрофах — пожарах, засухах или нехватке пищи — белки преодолевают до 300 км, чтобы найти новый лес. Выживают не все, но те, кто добрался, образуют новые популяции. Благодаря этому у обыкновенной белки насчитывается более 20 подвидов, отличающихся цветом меха и размером.

Всеядные хищники

Белки поедают орехи, семена, ягоды, но в период размножения переходят на белковую пищу: насекомых, яйца, птенцов, а при случае и падаль. В день взрослой особи требуется до 80 граммов еды. Поиск пропитания занимает до 80% времени.

Уютные дома и борьба за потомство

Для выведения бельчат устраиваются гнёзда в дуплах или на ветвях. Используются мох, трава, ветки. Даже при нуле на улице внутри может быть около +20 °C. Самки из южных популяций способны дать до трёх помётов за сезон, по 6-10 бельчат в каждом. До весны доживают далеко не все — большинство гибнет от холода, болезней и хищников.

Без спячки, но с запасами

Зимой белки не впадают в спячку. Они делают десятки тайников с орехами, утепляют гнёзда и проводят большую часть дня в полусне, экономя силы. Иногда в одном убежище ночуют до 10 животных.

Биологическая угроза

Белки могут переносить множество заболеваний: от глистов и клещей до туляремии и кокцидиоза. После контакта с ними рекомендуется тщательно мыть руки.

Уточнения

Бе́лки (лат. Sciurus) — род грызунов семейства беличьих. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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