Необычные имена для собак: какие имена сейчас дают собакам

Выбор имени для нового четвероногого друга — это не просто формальность. Это шанс проявить креативность, порадовать себя и окружающих, а заодно придумать что-то по-настоящему оригинальное. Сегодня всё больше людей отходят от стандартных кличек и ищут что-то необычное, смешное, даже слегка абсурдное — главное, чтобы отражало характер питомца и вызывало улыбку.
Дать собаке имя вроде "Барсик" или "Шарик" — это удобно. Но как насчёт того, чтобы удивлять всех в парке, когда вы зовёте своего пса "Пельмень", "Кефирыч" или "Сендвич"? Такие имена не только легко запоминаются, но и заряжают позитивом на весь день.
С каждым годом в моду входят клички, вдохновлённые:
Во-первых, смешное имя сближает. Оно вызывает смех, облегчает общение с другими владельцами животных и делает вашего питомца маленькой звездой.
Во-вторых, с таким подходом вы вкладываете в выбор имя любовь, фантазию и долю самоиронии.
Как говорят ND, главное — включить немного здравого смысла и чуточку безумия. Тогда имя получится идеальным: тёплым, остроумным и уникальным.
Так что не спешите с выбором. Посмотрите на своего щенка повнимательнее — возможно, перед вами будущий "Попкорн", "Греча", "Бублик" или даже "Яндекс"!
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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