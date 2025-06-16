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Не только чайки: неожиданная битва за шашлык на пляже Владивостока

2:07
Зоосфера

В Приморье стартовал туристический сезон, и пляжи Владивостока вновь наполнились отдыхающими. Бухта Лазурная, одна из самых популярных локаций, радует не только людей — пернатые местные жители тоже спешат присоединиться к весёлому летнему движению.

Птица Чайка
Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domian
Птица Чайка

Пока горожане и гости наслаждаются морем, солнцем и шашлыками, пляж становится ареной настоящей битвы за еду. И если чаек на берегу уже привыкли видеть все, то воробьи оказались куда более дерзкими конкурентами. Эти маленькие, но бесстрашные птицы ведут себя настолько уверенно, что заглядывают в тарелки отдыхающих без всякой стеснительности.

"Пир на весь мир"

Если крупные пернатые, завидев человека, тут же спешат улететь, то воробьи ведут себя совсем иначе — они не боятся ни шагов, ни разговоров, продолжая спокойно клевать остатки с пляжных столов.

На видео, опубликованном изданием vostokmedia. com, видно, как один из таких смельчаков лакомится… свиным шашлыком.

И это при том, что, как правило, воробьи питаются зерном, насекомыми и личинками. Но на этот раз гастрономические пристрастия птиц удивили очевидцев.

"Хочешь узнать суть, предоставь вседозволенность, получается. Им, видимо, приходится есть личинок и зерна, на самом деле они не прочь питаться мясом", — прокомментировала происходящее девушка, ставшая свидетелем необычного птичьего пира.

Кулинарная демократия на пляже

Поведение воробьёв говорит об их высокой адаптивности и сообразительности: рядом с людьми они быстро учатся получать выгоду, пусть даже в виде мяса с мангала.

А пляжи становятся не просто местом отдыха, а настоящим гастрономическим квестом — как для туристов, так и для пернатых "гастролёров".

Ранее "Восток-Медиа" уже рассказывало о гастрономических предпочтениях животных, обитающих в уникальных природных уголках Приморского края. Судя по всему, этот список пора расширять.

Уточнения

Воробьи́ные (лат. Passeridae) — семейство небольших оседлых, реже кочевых, птиц из отряда воробьинообразных. Представители семейства имеют короткие ноги, многие передвигаются по земле прыжками.

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш - вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, вместе с новым способом приготовления, из иностранных языков в русский пришли слова "шашлык" (тюркское şışlıq - вертел), "мангал" (арабский mankal - жаровня), "шампур" (через армянский или грузинский от сирийского šаррūδā - пика).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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