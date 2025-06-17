Акула — машина для убийств, но дельфинов она боится до дрожи: в чём подвох

Акулы — древнейшие хозяева морей, существующие задолго до динозавров. Эти хищники чувствуют кровь за километры, атакуют стремительно и безжалостно. Но есть в океане те, кого они стараются обходить стороной. Это дельфины.
Акулы — хрящевые рыбы, примитивные, но максимально эффективные. Их тело не менялось миллионы лет. Они охотятся в одиночку и выбирают жертву по принципу: слабее — лучше. Дельфины — млекопитающие с крупным мозгом и сложной социальной структурой. Они живут стаями, защищают друг друга, берегут детёнышей и раненых.
Если акула набрасывается на одного дельфина, она нарывается на всю стаю. Дельфины не отступают — напротив, они идут в наступление. Слаженно, быстро, с чёткой целью. Во время атаки дельфин разгоняется до 55 км/ч и таранит акулу костяным "носом" в брюхо — прямо в печень. Один точный удар — и суперхищник погибает. Иногда атакуют жабры — уязвимое место с массой сосудов.
Хотя внешне дельфины похожи на акул, это только маскировка. У них костный скелет, высокоразвитый мозг и повадки млекопитающих. В одиночку они уязвимы, но вместе — настоящая гроза акул.
Акулы не дураки. Они быстро учатся избегать лишнего риска. Если в округе слышны сигналы дельфинов, хищник уходит. Потому что с одним дельфином они не справятся. А с целой стаей — шансов нет.
Дельфи́ны — водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых (Delphinidae) — морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.