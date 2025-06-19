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Европеец или американец: какой лось весит больше и поёт громче

1:52
Зоосфера

На первый взгляд — одни и те же рога, та же любовь к осине и болоту. Но если присмотреться, американский лось (Alces americanus) и европейский (Alces alces) живут по разным законам природы — от ДНК до поведения.

Лось
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лось

Гены говорят своё

У американца — 70 хромосом, у европейца — 68. Это не просто цифры: такая разница делает американского лося более древним видом. Его гены — прямой отпечаток доисторической ветви.

Где родился — там и пригодился

Американец стартует от берегов Енисея (да, не Миссисипи), а потом — Канада, Аляска, США. Европеец заселил почти всю Евразию, включая Азию. У каждого — свои подвиды, от компактного ширасского до гигантского чукотского.

Внешность и "маскхалат"

Европейский лось отличается более прямым профилем, менее выраженным горбом и светлой шерстью — словно какао с молоком. Американец выглядит контрастнее и темнее, ближе к "эспрессо". Его рога часто шире, массивнее и чётче разделены на лопаты.

Повадки и поведение

Оба любят воду, могут проплыть до 20 км и с удовольствием ныряют за водорослями. По части голоса — европейцы "поют" глухо и хрипло, американцы — громко и до мурашек. Вне сезона — молчаливы.

Корм и характер

У европейцев в рационе больше хвои, у американцев — больше мягкой зелени. Но и те, и другие не откажутся от ивы и осины. Вес у обоих — от 270 до 700 кг, так что спор о "самом крупном" зависит от региона и подвида.

Даже скреститься могут: между собой они вполне совместимы — и внешне, и по духу.

Уточнения

Ло́си (лат. Alces) — род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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