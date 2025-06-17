Пушистые, но с сюрпризом: у каких кошек чаще всего проблемы с туалетом

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда кошка перестаёт ходить в лоток, это превращается в настоящую проблему для хозяев. Обычно причина банальна — не тот наполнитель, маленький лоток или неправильное место. Но иногда дело глубже: генетическая склонность к меткам, болезни или даже особенности строения тела.

Фото: flickr.com by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Рыжий кот

Перед тем как искать редкие причины, обязательно стоит исключить заболевания мочеполовой системы и проверить, кастрировано ли животное. Часто простая стерилизация или лечение полностью решают проблему.

Гибриды с дикими корнями

Саванна, каракет, бенгальская кошка — гибриды домашних и диких пород. У них много энергии и сильные инстинкты. Без выгула и вольера такие кошки могут начать метить территорию — особенно представители первых поколений. Покупая гибрид, важно выяснить, как ведут себя котята из выбранного питомника.

Мэйн-куны

Проблемы с лотком у мэйн-кунов часто связаны с габаритами. Стандартный лоток для них просто неудобен. Также у них встречается дисплазия тазобедренных суставов, из-за которой больно заходить в лоток и садиться. Крупный наполнитель — тоже стресс, особенно для тяжёлых кошек. Всё это может привести к игнорированию лотка.

Шотландские вислоухие

Эта порода склонна к остеохондродисплазии — заболеванию, при котором страдают кости и суставы. Даже незначительные препятствия, вроде бортика лотка или крупного наполнителя, могут причинять боль. Такие кошки меняют "туалет" по всей квартире, просто чтобы не страдать каждый раз.

Персидские и гималайские

У них часто диагностируют поликистоз почек, из-за которого животное испытывает боль при мочеиспускании. Это ведёт к стрессу и отказу от лотка. В группе риска — и британцы, и шотландцы, потому что в их селекции участвовали персы.

И даже беспородная кошка может унаследовать проблемы от далеких предков. Поэтому при первых признаках нечистоплотности не стоит гадать — лучше сразу показать питомца ветеринару.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



