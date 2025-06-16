Британская кошка: в чём подвох самой красивой породы

Британская кошка — это не просто порода, а испытание для терпения и личных границ. Кто-то боготворит её за величественный вид, кто-то жалеет, что вообще пустил в дом. Потому что с британцем не получится "почесать пузико" без согласия монарха. А часто — и с согласием тоже.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка обнимает кошку

Только одна, зато с разными масками

Официально существует всего одна порода — британская. Её делят на коротко- и длинношёрстную, но по сути это один и тот же суровый характер в разных шубках. А вот "вислоухих британцев" не бывает: висячие ушки — это про шотландцев. То же касается и "золотых шиншилл" — это не отдельные породы, а просто окрасы. Впрочем, считается, что светлые окрасы немного ласковее, но подтверждений нет.

Почему они такие

Всё дело в истории. Предки британцев веками жили на островах сами по себе — охотились, выживали, не просились на ручки. Позже селекционеры решили не менять характер, а лишь добавить внешнего шика. Смешали местных кошек с персидскими, шартрезами и русскими голубыми — и получили этих плюшевых красавцев с круглой мордочкой и тяжёлым костяком.

Любоваться — да. Тискать — нет

Они напоминают пушистые кресла с глазами: уютные, роскошные, но не терпящие фамильярности. Они не злобные — просто не нуждаются в человеке, как в подушке безопасности. Попытки лишний раз обнять вызывают отстранение, иногда — когти.

Но уход за британцем всё равно нужен: расчёсывание, стрижка когтей, особенно в пожилом возрасте. Это не отменяет того, что британцы — идеальные питомцы для тех, кто ценит личное пространство. Им комфортно в одиночестве, а владельцам нравится их независимость. Хотя если ваш британец даёт себя гладить — вам выпал джекпот. Только никто не поверит.

Уточнения

Британская короткошёрстная кошка — порода домашней кошки. В классификациях FIFe и WCF относится к категории shorthair. Выведена в XIX веке.



