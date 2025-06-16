У гиен всё по крови: почему даже самцы в их стае на последнем месте

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Гиены — одни из самых недопонятых существ в мире животных. Их считают то агрессивными феминистками, то дикими извращенцами. А между тем они построили стройную социальную систему, где власть передаётся не по полу, а по крови.

Фото: Own work by Diego Delso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ гиена

Королевство, где нет места слабым

Пятнистые гиены живут в кланах до 130 особей, которые могут занимать территорию размером до 1000 км². Во главе обычно стоит самка — не просто сильная, а безоговорочный лидер. Она устанавливает правила, принимает решения и получает лучшие куски добычи.

Но гиены — не просто стая с вожаком. Это настоящий политический организм. Они формируют союзы, уважают родственные связи, защищают своих и выстраивают сложные отношения, как в монархической династии.

Всё начинается с альфы

Новая стая рождается тогда, когда одна самка решает уйти и стать альфой. К ней присоединяются сёстры, и вскоре появляется самец. Его роль скромная — он всегда на дне иерархии, и чтобы выжить, должен быть максимально деликатным. Самки крупнее и сильнее, они сами выбирают партнёра, и насилие в их мире исключено.

Жестокое детство и право сильного

Сразу после рождения детёныши начинают борьбу за выживание. Каждый из них хочет занять более высокую ступень, и зачастую эта конкуренция заканчивается смертью слабейших. Выжившие наследуют статус своей матери — это главный принцип гиеньего общества.

Именно кровное родство формирует основу власти. Потомки альфы становятся следующими лидерами. Они поддерживают друг друга, и любой вызов сверху может обернуться сплочённым отпором.

Самка или самец? Главное — династия

Хотя чаще всего альфа — самка, были случаи, когда наследником становился самец. Всё решает родословная: если у него королевская кровь, он может получить трон, даже если правила обычно говорят обратное.

Гиены не про феминизм. Они про династию, власть и железную логику.

Уточнения

Гие́ны или гие́новые (лат. Hyaenidae), — семейство хищных млекопитающих подотряда кошкообразных (Feliformia). Современные гиены обитают на территории Африки и юго-западной Азии.

