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Четвёртый цвет и ультрафиолет: как птицы различают то, что для нас невидимо

1:36
Зоосфера

Наши глаза различают три основных цвета: красный, зелёный и синий. Для нас этого достаточно, чтобы ориентироваться в мире. Но для птиц — это лишь основа. Их зрение сложнее, ярче и… ультрафиолетовее.

Совиный попугай, или какапо (Strigops habroptilus)
Фото: commons.wikimedia.org by Emőke Dénes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Совиный попугай, или какапо (Strigops habroptilus)

Как птицы видят мир: глазами за гранью цвета

Как объясняет биолог Сара Тедор, у многих птиц, включая австралийских медососов и попугаев, есть четвёртый тип фоторецептора — он улавливает фиолетовый и даже ультрафиолетовый свет. Это даёт им доступ к визуальному миру, который мы просто не видим.

Камера, которой мало

Чтобы показать, как видят птицы, учёные использовали полиспектральную камеру с фильтрами разных длин волн. Но даже с её помощью удалось лишь приблизиться к восприятию пернатых: четыре цветовых канала не воссоздать полностью на обычном экране.

Ультрафиолет как навигация

Зачем птицам ультрафиолет? Например, листья сверху и снизу отражают свет по-разному — и это заметно только в УФ-диапазоне. Благодаря этому птицы лучше ориентируются в густой растительности и эффективнее ищут еду. А некоторые даже различают перья с узорами, невидимыми для человеческого глаза.

Мы просто не видим

Даже самые точные визуализации — лишь модель. Человеческое зрение ограничено тремя фоторецепторами, и нам не хватает "инструмента", чтобы по-настоящему представить, как живёт зрительный мир птицы. Но хотя бы немного заглянуть в него — уже восхищает.

Уточнения

Ультрафиоле́товое излуче́ние - электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями.

Автор Дмитрий Тезнев
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