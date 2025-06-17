Вы дёргаете поводок, а собака теряет контакт с миром: что происходит, когда её торопят

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Для собаки прогулка — не просто способ размять лапы. Это целый ритуал общения с окружающим миром, в котором главную роль играет… нос.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ягдтерьер

Зачем собаки нюхают всё подряд на прогулке

Собакам жизненно важно обнюхивать всё вокруг: деревья, кусты, столбы и даже, увы, мусорные урны. Это не каприз и не плохое воспитание, а врождённая потребность — примерно как у нас читать новости или переписываться с друзьями.

Нюх — главное окно в мир

Ветеринар Гэри Фадл объясняет: обоняние — основной способ восприятия реальности у собак. Их нюх в десятки тысяч раз чувствительнее, чем у человека. Структура собачьего носа позволяет каждому запаху попадать в отдельную камеру с миллионами рецепторов. Результат — целая "карта мира" по запахам.

Почему нельзя торопить

Когда собака задерживается у дерева или обнюхивает каждый столб — она не упрямится. Она "читает новости", узнаёт, кто проходил здесь до неё, был ли рядом другой пёс, а может, кошка или даже ёж. Это важно для её когнитивного и эмоционального здоровья.

Тревожный нюх

Если собака слишком активно внюхивается или не может оторваться от земли — это может быть сигналом стресса. Запахи для неё - способ справиться с тревогой. Стоит обратить внимание на обстановку и поведение животного.

А парки — это рай

По словам Фадла, зелёные зоны, насыщенные природными ароматами, — настоящее удовольствие для собак. Чем больше запахов, тем спокойнее и увереннее чувствует себя питомец.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



