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Вы дёргаете поводок, а собака теряет контакт с миром: что происходит, когда её торопят

1:43
Зоосфера

Для собаки прогулка — не просто способ размять лапы. Это целый ритуал общения с окружающим миром, в котором главную роль играет… нос.

ягдтерьер
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ягдтерьер

Зачем собаки нюхают всё подряд на прогулке

Собакам жизненно важно обнюхивать всё вокруг: деревья, кусты, столбы и даже, увы, мусорные урны. Это не каприз и не плохое воспитание, а врождённая потребность — примерно как у нас читать новости или переписываться с друзьями.

Нюх — главное окно в мир

Ветеринар Гэри Фадл объясняет: обоняние — основной способ восприятия реальности у собак. Их нюх в десятки тысяч раз чувствительнее, чем у человека. Структура собачьего носа позволяет каждому запаху попадать в отдельную камеру с миллионами рецепторов. Результат — целая "карта мира" по запахам.

Почему нельзя торопить

Когда собака задерживается у дерева или обнюхивает каждый столб — она не упрямится. Она "читает новости", узнаёт, кто проходил здесь до неё, был ли рядом другой пёс, а может, кошка или даже ёж. Это важно для её когнитивного и эмоционального здоровья.

Тревожный нюх

Если собака слишком активно внюхивается или не может оторваться от земли — это может быть сигналом стресса. Запахи для неё - способ справиться с тревогой. Стоит обратить внимание на обстановку и поведение животного.

А парки — это рай

По словам Фадла, зелёные зоны, насыщенные природными ароматами, — настоящее удовольствие для собак. Чем больше запахов, тем спокойнее и увереннее чувствует себя питомец.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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