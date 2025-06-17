Кошка в стрессе — мебель в опасности: что помогает спасти интерьер

Коты — существа обаятельные, но иногда любовь к ним ставится под сомнение, особенно когда они принимаются драть диван или обои. Хорошая новость: с этим можно справиться.
Исследование, опубликованное в Frontiers in Veterinary Science, показало, что порча мебели зависит не только от характера питомца, но и от условий, в которых он живёт.
Кто царапает чаще
В опросе участвовало более 1200 владельцев. Выяснилось, что к разрушительным повадкам чаще склонны игривые и ночные коты. Однако даже самый спокойный кот может вдруг начать драть мебель, если в доме появилась новая причина для стресса — например, маленький ребёнок.
Царапает — значит волнуется
Стресс — одна из главных причин нежелательного поведения. Кот не знает, как выразить свои эмоции словами, поэтому говорит когтями. Но вместо наказания ему нужно предложить альтернативу.
Что работает: 4 приёма
Вот что реально помогает, по мнению владельцев и ветеринаров:
Такие меры не только сохранят мебель, но и помогут вашему хвостатому другу чувствовать себя увереннее и спокойнее.
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