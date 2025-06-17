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Кошка в стрессе — мебель в опасности: что помогает спасти интерьер

1:40
Зоосфера

Коты — существа обаятельные, но иногда любовь к ним ставится под сомнение, особенно когда они принимаются драть диван или обои. Хорошая новость: с этим можно справиться.

Кошачьи лапы
Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошачьи лапы

Как отучить кота драть мебель: 4 простых способа

Исследование, опубликованное в Frontiers in Veterinary Science, показало, что порча мебели зависит не только от характера питомца, но и от условий, в которых он живёт.

Кто царапает чаще

В опросе участвовало более 1200 владельцев. Выяснилось, что к разрушительным повадкам чаще склонны игривые и ночные коты. Однако даже самый спокойный кот может вдруг начать драть мебель, если в доме появилась новая причина для стресса — например, маленький ребёнок.

Царапает — значит волнуется

Стресс — одна из главных причин нежелательного поведения. Кот не знает, как выразить свои эмоции словами, поэтому говорит когтями. Но вместо наказания ему нужно предложить альтернативу.

Что работает: 4 приёма

Вот что реально помогает, по мнению владельцев и ветеринаров:

  1. Когтеточка в нужном месте - поставьте её рядом с местом отдыха кота или там, где он чаще всего проходит.

  2. Феромоны - специальные средства с запахами, которые успокаивают.

  3. Игры в охоту - имитируйте добычу, чтобы выплеснуть накопившуюся энергию.

  4. Уютное укрытие - безопасное, тихое место, где можно спрятаться от суеты.

Такие меры не только сохранят мебель, но и помогут вашему хвостатому другу чувствовать себя увереннее и спокойнее.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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