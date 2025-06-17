Даже гиппопотам может взлететь, если очень торопится

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Гиппопотамы кажутся медлительными и неуклюжими, но новое исследование показало: эти гиганты умеют… немного отрываться от земли. Учёные из Королевского ветеринарного колледжа в Великобритании зафиксировали, что во время бега бегемоты "взлетают" — все четыре лапы одновременно оказываются в воздухе до 15 % времени.

Фото: Designed by Freepik by vwalakte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бегемоты

Когда бегут — взлетают: гиппопотамы показали неожиданные трюки

Провести научное исследование гиппопотамов — задача не из простых. Они опасны, активны по ночам и любят воду. Чтобы разобраться в их движении, учёные сняли видео в зоопарке Flamingo Land, где у бегемотов достаточно простора. В ход пошли и записи с YouTube.

Результат удивил: несмотря на вес в пару тонн, гиппопотамы не только умеют быстро бегать, но и иногда "виснут" в воздухе, как настоящие тяжеловесные акробаты.

Между слоном и носорогом

Исследователи отмечают, что по уровню "беговой атлетичности" гиппопотамы оказались где-то между слонами, которые всегда держат одну ногу на земле, и носорогами, которые действительно умеют отрываться в беге. Это открытие заполняет важный пробел в понимании движений крупных млекопитающих.

Грациозные гиганты

Хотя гиппопотамы всё ещё остаются опасными и тяжёлыми животными, новое исследование добавляет в их образ неожиданную грацию. Пусть и всего на долю секунды, но они всё-таки взмывают над землёй.

Уточнения

Гиппопота́м - парнокопытное млекопитающее из семейства бегемотовых, единственный современный вид рода Hippopotamus.

