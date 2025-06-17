Даже гиппопотам может взлететь, если очень торопится

Гиппопотамы кажутся медлительными и неуклюжими, но новое исследование показало: эти гиганты умеют… немного отрываться от земли. Учёные из Королевского ветеринарного колледжа в Великобритании зафиксировали, что во время бега бегемоты "взлетают" — все четыре лапы одновременно оказываются в воздухе до 15 % времени.
Провести научное исследование гиппопотамов — задача не из простых. Они опасны, активны по ночам и любят воду. Чтобы разобраться в их движении, учёные сняли видео в зоопарке Flamingo Land, где у бегемотов достаточно простора. В ход пошли и записи с YouTube.
Результат удивил: несмотря на вес в пару тонн, гиппопотамы не только умеют быстро бегать, но и иногда "виснут" в воздухе, как настоящие тяжеловесные акробаты.
Между слоном и носорогом
Исследователи отмечают, что по уровню "беговой атлетичности" гиппопотамы оказались где-то между слонами, которые всегда держат одну ногу на земле, и носорогами, которые действительно умеют отрываться в беге. Это открытие заполняет важный пробел в понимании движений крупных млекопитающих.
Грациозные гиганты
Хотя гиппопотамы всё ещё остаются опасными и тяжёлыми животными, новое исследование добавляет в их образ неожиданную грацию. Пусть и всего на долю секунды, но они всё-таки взмывают над землёй.
Гиппопота́м - парнокопытное млекопитающее из семейства бегемотовых, единственный современный вид рода Hippopotamus.
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