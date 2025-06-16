Без визита в клинику, но с результатом: кошкам стало легче

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда у кошки артрит или другое хроническое заболевание, уход становится ежедневной заботой. Но не каждый хозяин знает, как именно облегчить жизнь питомцу. Новое исследование Калифорнийского университета в Дэвисе показало: телемедицина может сильно помочь.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Калико-кошка с пятью оттенками

Ветеринар на экране: как телемедицина помогает кошкам жить лучше

Учёные наблюдали за 106 владельцами кошек, у которых были проблемы со здоровьем. Все они проходили видеоконсультации с ветеринарами, задавали вопросы и получали советы, адаптированные под конкретные условия жизни животного. Результат? Кошки чувствовали себя лучше, а хозяевам стало проще с ними справляться.

Артрит у кошек — чаще, чем кажется

Артритом страдают от 6 до 30 % кошек младше 10 лет и до 92 % старше этого возраста. Проблема в том, что кошки отлично умеют скрывать боль. И без регулярной помощи ветеринара болезнь может прогрессировать незаметно.

Услуга, которую хотят почти все

Более 95 % участников исследования были готовы платить за телемедицинские консультации. Правда, большинство предпочло бы, чтобы такие услуги стоили дешевле обычных визитов в клинику.

Телемедицина — это не просто звонок

Во время видеовстреч ветеринары получают уникальную возможность видеть, как живёт кошка дома. Это помогает давать не абстрактные советы, а конкретные рекомендации, которые реально работают. Так забота становится точной и деликатной.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



