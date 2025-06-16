Без визита в клинику, но с результатом: кошкам стало легче

Когда у кошки артрит или другое хроническое заболевание, уход становится ежедневной заботой. Но не каждый хозяин знает, как именно облегчить жизнь питомцу. Новое исследование Калифорнийского университета в Дэвисе показало: телемедицина может сильно помочь.
Учёные наблюдали за 106 владельцами кошек, у которых были проблемы со здоровьем. Все они проходили видеоконсультации с ветеринарами, задавали вопросы и получали советы, адаптированные под конкретные условия жизни животного. Результат? Кошки чувствовали себя лучше, а хозяевам стало проще с ними справляться.
Артрит у кошек — чаще, чем кажется
Артритом страдают от 6 до 30 % кошек младше 10 лет и до 92 % старше этого возраста. Проблема в том, что кошки отлично умеют скрывать боль. И без регулярной помощи ветеринара болезнь может прогрессировать незаметно.
Услуга, которую хотят почти все
Более 95 % участников исследования были готовы платить за телемедицинские консультации. Правда, большинство предпочло бы, чтобы такие услуги стоили дешевле обычных визитов в клинику.
Телемедицина — это не просто звонок
Во время видеовстреч ветеринары получают уникальную возможность видеть, как живёт кошка дома. Это помогает давать не абстрактные советы, а конкретные рекомендации, которые реально работают. Так забота становится точной и деликатной.
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