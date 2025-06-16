Никто не ожидал, что это сработает: робот в эксперименте заразил шимпанзе

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Что может быть более заразительным, чем зевота? Оказывается, даже если её источник — не человек, а робот без тела. Учёные провели эксперимент, в котором шимпанзе наблюдали за зевающей головой андроида, и… начали зевать в ответ.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Lersch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шимпанзе

Зевающая голова робота усыпила обезьян: эксперимент, который удивил учёных

Голова робота была специально разработана так, чтобы не восприниматься как человек или животное. Но всё равно вызывала у обезьян вполне живую реакцию. Более того — некоторые начинали готовиться ко сну: собирали подстилку и ложились отдохнуть. Это стало первым научно зафиксированным случаем, когда зевота передалась от искусственного агента живому существу.

Почему это важно

Заразная зевота — один из загадочных механизмов поведения, который связывают с эмпатией, синхронизацией и даже коллективной бдительностью. Исследование с участием доктора Рамиро Джоли-Маскерони открывает новую страницу в изучении этого явления и расширяет представление о том, как живые существа воспринимают сигналы — даже от небиологических объектов.

На стыке наук

Эксперимент подчёркивает важность взаимодействия разных дисциплин — от робототехники до поведенческой психологии. Он показывает, как можно использовать андроидов не только в технологиях, но и для глубинного понимания социального поведения животных.

Уточнения

Шимпанзе́ - род из семейства гоминид отряда приматов.

