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Сначала исчезали кролики — теперь исчезают сами охотники: во Флориде рыси начали убивать

1:46
Зоосфера

После урагана Эндрю, обрушившегося на Флориду в 1992 году, из разрушенного питомника в Эверглейдс вырвались на свободу экзотические рептилии. С тех пор бирманские питоны, не имеющие природных врагов в этом регионе, стали стихийным бедствием. За пару десятилетий они практически уничтожили мелких животных вроде болотных кроликов и енотов.

Питон
Фото: flickr.com by Everglades NPS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Питон

Рыси против питонов: природа начала отвечать

Но в конце 2022 года в заболоченной местности был найден обезглавленный питон. Учёные изучили находку и выдвинули смелую гипотезу: его могла убить рысь. Это удивительное предположение стало символом возможного разворота — когда природа сама начинает возвращать баланс.

Хищники берут слово

Хотя рыси не охотятся на змей регулярно, они, похоже, адаптируются к новым условиям. Вместе с ними против питонов могут выступать и другие местные хищники — аллигаторы, медведи и даже крупные хищные птицы.

Пока враг силён

Несмотря на это, бирманские питоны остаются угрозой: их численность во Флориде оценивается от 30 000 до 300 000. Эти рептилии хорошо маскируются, быстро размножаются и практически не имеют ограничений по добыче.

Природа даёт отпор

Тем не менее впервые за долгие годы появилось основание для осторожного оптимизма. Символическое столкновение рыси и питона — это знак, что экосистема не сдаётся. Возможно, её хищники начинают обучаться новой тактике, и в будущем смогут сдерживать экспансию незваных гостей.

Уточнения

Пито́ны - семейство неядовитых змей.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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