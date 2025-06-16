Секрет громкого треска гремучей змеи раскрыт — и он не в голосовых связках

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Гремучая змея — не та, кто первым полезет в драку. Но если её потревожить, ответ будет мгновенным — характерный треск, который слышали даже те, кто никогда не встречал её вживую. Этот звук — не просто угроза, а чёткое предупреждение: не подходи.

Фото: Own work by Пономарьова Алевтина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ медянка

Как гремучие змеи издают свой зловещий треск

На конце хвоста у змеи находится погремушка, состоящая из полых сегментов кожи — остатки от прошлых линек. При резких движениях хвоста эти сегменты сталкиваются друг с другом, создавая узнаваемый треск. С каждым обновлением кожи добавляется новый сегмент, поэтому чем старше змея — тем громче её голос.

Змеи с характером

Среди гремучих змей чаще всего встречаются лесная, степная и ромбовидная. Все они ведут ночной образ жизни и не стремятся к конфликтам. Треск — это не агрессия, а своеобразный щит. Учёные называют его апосематическим сигналом — таким способом животные показывают, что с ними лучше не связываться.

Как меняется треск

Интересно, что змеи умеют регулировать частоту звука. Если угроза далеко — они гремят реже. Чем ближе потенциальная опасность, тем чаще "погремушка" срабатывает. Это создаёт иллюзию присутствия чего-то более крупного и опасного, чем есть на самом деле. И часто — это работает.

Уточнения

Грему́чие зме́и - триба ядовитых змей из подсемейства ямкоголовых семейства гадюковых.

