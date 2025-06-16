Кошачья жизнь после 30: это не миф, а забытый рецепт

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мы все мечтаем, чтобы любимый питомец оставался рядом как можно дольше. Но может ли кошка прожить три десятилетия? Как показывает история — да, и даже больше.

Может ли кошка прожить 30 лет? Да, и даже больше

Крим Пафф из Техаса — настоящая легенда. Она родилась 3 августа 1967 года и прожила до 6 августа 2005 года. 38 лет и трое суток — срок, достойный человеческого удивления. Её хозяин, Джейк Перри, с любовью заботился о ней и утверждал: секрет долголетия — в разнообразной еде. Кстати, предыдущий его кот, Дедушка Рекс Аллен, тоже вошёл в историю, дожив до 34 лет.

Среднестатистическое мурлыканье

Обычно кошки живут 11-12 лет, хотя многие доживают и до 20. Хороший уход, питание, спокойная среда и, возможно, немного везения — вот факторы, которые способны подарить питомцу дополнительные годы.

Флосси — живая легенда

На сегодняшний день самой пожилой кошкой считается Флосси из Великобритании. Она родилась 29 декабря 1995 года и находится под заботой организации Cats Protection. Её возраст тоже близок к волшебной отметке в 30 лет.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



