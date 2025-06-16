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Фекальная столица: почему власти Ланкашира закрывают глаза на войну с собачьими отходами

2:18
Зоосфера

Тысячи жалоб, почти полное отсутствие наказаний и запах безнаказанности — так выглядит печальная статистика одного из городов Англии, который оказался в центре внимания из-за… собачьих экскрементов.

Собака на лужайке с табличкой о запрете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака на лужайке с табличкой о запрете

Согласно данным, запрошенным сайтом Puppies. co. uk у местных советов, именно Чорли занял первое место по количеству сообщений о загрязнении общественных мест собачьими фекалиями. За последние пять лет там зарегистрировали 6567 жалоб. Однако при этом было выдано всего 12 штрафов — и это на весь город, где проблему решают лишь три инспектора.

Что говорит закон

Согласно Закону о собаках (загрязнение земли) 1996 года, владельцы обязаны убирать за своими питомцами в общественных местах. За нарушение предусмотрен фиксированный штраф, а при его неуплате — сумма может вырасти до 1000 фунтов стерлингов(106 770 тысяч рублей).

Но на практике меры почти не применяются: в Риббл-Вэлли, где поступило 386 жалоб, не был выдан ни один штраф. В Россендейле при 226 обращениях — та же картина. Даже там, где ситуация немного лучше, цифры далеки от реального масштаба: в Пендле при 180 жалобах выписали 21 штраф, а в Западном Ланкашире — 6 на 42 обращения.

Большинство убирает, но…

Представитель Puppies. co. uk заявил:

"По закону владельцы обязаны убирать экскременты своих собак в общественных местах, тревожное число людей не утилизируют отходы жизнедеятельности своих собак должным образом".

Проблема в том, что местные власти не всегда имеют ресурсы для контроля. И пока ответственные владельцы таскают пакеты в карманах, другие оставляют улицы, парки и тротуары в печальном состоянии.

Проблема растёт — а штрафов нет

Несмотря на тысячи жалоб, наказание за нарушение остаётся редкостью. Без активных мер по контролю и штрафам города рискуют утонуть в собственных отходах — и не метафорически.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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