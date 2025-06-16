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Редчайший вид исчез с лица земли: причина — обычный покос травы

2:44
Зоосфера

Неделю назад луг в районе Мочарош в Обуде пел летнюю симфонию жизни. Здесь, среди шевелящихся под ветром трав, жила "принцесса кузнечиков" — венгерский долгопят. Маленькое чудо природы с мощными задними лапами и короткими крылышками. Летать не умеет, зато может чирикать, как стрекоза, и откладывает яйца в землю, где они могут спать до четырёх лет, чтобы однажды вылупиться и снова заполнить луг песней.

Обширное поле с скошенной травой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обширное поле с скошенной травой

Одна такая кроха стоит около 100 тысяч форинтов. Не метафора — на вес золота.

Вторжение без предупреждения

Но сказка закончилась резко и грубо. Нелегальный фермер выехал на поле с трактором и прошёлся косилкой по охраняемой территории. За один день было скошено более четырёх гектаров живого мира. Косилка, словно машина апокалипсиса, перемолола не только траву, но и всё, что в ней жило.

Техника этого типа — самая разрушительная: засасывает и измельчает всё, что встречается на пути. Для медлительных долгопятов это как приговор без суда.

Пир для хищников

Не успел двигатель остыть, как на опустевшее поле прилетели скворцы и другие пернатые хищники. Они мгновенно нашли оставшихся в живых и добили тех, кто уцелел в первом акте трагедии. На скошенном поле прятаться негде, еды нет, спастись невозможно.

Забытые яйца и потерянное будущее

Самки долгопята откладывают яйца в почву — это своеобразный банк будущего. Из них на следующий год появляются новые кузнечики. Но теперь всё это стерто с лица земли. Без травы — нет защиты, нет еды, нет шансов.

Ранее найденная популяция была настолько ценной, что ради неё расширили охраняемую зону на 12 гектаров. Теперь часть этой земли мертва.

Экосистема под нож

Венгерский долгопят — эндемик Карпатского бассейна. Он живёт здесь уже 10 000 лет. Но исчезает за один день. Вместе с ним уходит не только вид, но и важное звено пищевой цепи: страдают птицы, земноводные, редкие растения.

"Такие существа незаметны, пока их не станет. А когда это случается — рушится всё", — комментируют специалисты.

Кто ответит

Фермер, нарушивший запрет, создал молочную ферму на заповедной территории. Его неоднократно предупреждали, но он продолжал косить траву. Полиция вмешалась слишком поздно. Теперь ведётся расследование, но луг не воскресить.

Уточнения

Эколо́гия - естественная наука о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней .

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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