Свобода, гаремы, побеги: как живут самые вольные звери планеты

2:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые животные просто не созданы для жизни в паре. Они предпочитают свободу, гаремы, быструю смену партнёров и отсутствие обязательств. Среди них — не только экзоты, но и вполне знакомые звери.

Фото: commons.wikimedia.org by Australiavisa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Австралийские кенгуру

Лев: у царя зверей гарем по умолчанию

В одном прайде может быть до 20 львиц, и все они поочерёдно делят внимание одного самца. Его задача — защищать территорию и активно продолжать род. А охота — забота самок. И если одна из них встретит чужака за границей прайда, может случиться "случайный роман".

Кенгуру: без сожалений и прощаний

Взрослый самец уходит из родной группы и отправляется искать самку. Сближение длится недолго, после чего он ищет новую спутницу. Постоянства — ноль, зато репродуктивная эффективность на уровне.

Нанду: гарем на 12 и родительский отпуск

Южноамериканский нанду собирает до дюжины самок. Сам делает гнездо, сам же и высиживает яйца. Но стоит появиться конкуренту — начинается бой за женское внимание. Побеждает — снова глава гарема.

Якана: бегом от семьи

Самки этих птиц откладывают яйца и убегают — искать новых партнёров. А самцы остаются, высиживают птенцов и не уходят, пока детёныши не повзрослеют.

Утка: бурная романтика и никаких обязательств

Селезни часто выгоняют самок с гнезда, чтобы… привлечь их снова! Агрессивное ухаживание — часть игры. А спаривание с разными партнёршами у уток в порядке вещей.

Остальные участники зоополиамории

Соболь — одиночка, но в брачный сезон превращается в настоящего ловеласа.

Кабан — свободный самец, который приходит к стаду только в "сезон любви".

Гелада — суровый альфа, дерущийся за гарем до последней капли шерсти.

Сорная курица — самец строит инкубатор, самка кладёт туда яйца и… исчезает.

Заяц-беляк — любовный марафон с февраля до осени и никаких брачных обязательств.

Так кто же в лесу верен до конца

Пожалуй, только сказочные герои. В природе романтика редко означает постоянство — даже если ты соболь с шикарным мехом или лев с титулом царя.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

