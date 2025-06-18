Катаются, как дети, и жонглируют камнями — зачем выдры играют

Выдры давно покорили интернет своей милотой, но за этими трогательными мордочками скрываются удивительные особенности, редкие привычки и даже неожиданные угрозы. Вот что стоит знать о них:
Речные выдры живут в пресной воде, проворно перемещаются по суше и весят не больше 14 кг. А вот морские обитают только в океане, тяжелее в три раза и ползают на суше весьма неуклюже.
Морские выдры держатся за лапы во сне, чтобы не уплыть друг от друга. Иногда они "прикрываются" водорослями, как одеялом, а малышей мамы укладывают прямо на живот.
Из 13 видов выдр лишь одна — североамериканская речная — вне угрозы. Остальным мешают нефть, сети, браконьеры и даже… кошачьи фекалии, заражённые токсоплазмой.
Маленьких выдр называют и "щенками", и "котятами", и даже "кошлятами".
Гигантская выдра вырастает до 2 метров и весит до 34 кг. За день она может съесть до 4 кг рыбы. В дикой природе таких осталось менее 8 000.
Азиатскую выдру с мохнатым носом считали вымершей до 1998 года. Её снова нашли в Таиланде, но сегодня ей угрожают вырубка лесов и фермы с пальмовым маслом.
Три вида выдр почти не имеют когтей, зато их лапки ловкие, почти как руки. Отличный инструмент для охоты.
Выдры "танцуют" перед тем как сходить в туалет. Их фекалии, по словам учёных, могут пахнуть… фиалками!
У морских выдр самая густая шерсть в мире — до 2,6 миллиона волосков на квадратный дюйм. Они часами её вылизывают, чтобы сохранить тепло.
За день выдра съедает до трети своего веса. Камни у них — не только игрушки, но и инструменты: ими они раскалывают раковины.
Где водятся выдры — там чисто. Их исчезновение говорит о загрязнении и нарушении экосистемы.
Морская выдра-мама охотится до 14 часов в день, чтобы прокормить малыша. За это время она теряет столько сил, что может погибнуть от простой болезни.
Выдры спокойно занимают чужие хатки — бобров, ондатр, лис и даже кроликов. Их дом можно узнать по помету и запаху.
Они быстрее человека в три раза, могут затаить дыхание на 4 минуты, а хвост и перепонки помогают им управлять под водой.
Выдры катаются с горок, жонглируют камнями и играют даже в одиночку. Особенно когда скучно или хочется есть.
Вы́дра также речная выдра, обыкновенная выдра, или поре́шня/поре́чня (лат. Lutra lutra) — вид хищных млекопитающих из семейства куньих, ведущих полуводный образ жизни.
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