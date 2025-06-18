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Катаются, как дети, и жонглируют камнями — зачем выдры играют

3:25
Зоосфера

Выдры давно покорили интернет своей милотой, но за этими трогательными мордочками скрываются удивительные особенности, редкие привычки и даже неожиданные угрозы. Вот что стоит знать о них:

Малокоготная выдра на берегу реки в Непале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Малокоготная выдра на берегу реки в Непале

1. Не все выдры — морские

Речные выдры живут в пресной воде, проворно перемещаются по суше и весят не больше 14 кг. А вот морские обитают только в океане, тяжелее в три раза и ползают на суше весьма неуклюже.

2. Спят за лапки

Морские выдры держатся за лапы во сне, чтобы не уплыть друг от друга. Иногда они "прикрываются" водорослями, как одеялом, а малышей мамы укладывают прямо на живот.

3. На грани исчезновения

Из 13 видов выдр лишь одна — североамериканская речная — вне угрозы. Остальным мешают нефть, сети, браконьеры и даже… кошачьи фекалии, заражённые токсоплазмой.

4. Много имён

Маленьких выдр называют и "щенками", и "котятами", и даже "кошлятами".

5. Гиганты из Амазонки

Гигантская выдра вырастает до 2 метров и весит до 34 кг. За день она может съесть до 4 кг рыбы. В дикой природе таких осталось менее 8 000.

6. Эффект Лазаря

Азиатскую выдру с мохнатым носом считали вымершей до 1998 года. Её снова нашли в Таиланде, но сегодня ей угрожают вырубка лесов и фермы с пальмовым маслом.

7. Почти без когтей

Три вида выдр почти не имеют когтей, зато их лапки ловкие, почти как руки. Отличный инструмент для охоты.

8. Странный туалет

Выдры "танцуют" перед тем как сходить в туалет. Их фекалии, по словам учёных, могут пахнуть… фиалками!

9. Миллионы волосков

У морских выдр самая густая шерсть в мире — до 2,6 миллиона волосков на квадратный дюйм. Они часами её вылизывают, чтобы сохранить тепло.

10. Едят — не стесняясь

За день выдра съедает до трети своего веса. Камни у них — не только игрушки, но и инструменты: ими они раскалывают раковины.

11. Индикатор чистой воды

Где водятся выдры — там чисто. Их исчезновение говорит о загрязнении и нарушении экосистемы.

12. Материнство на износ

Морская выдра-мама охотится до 14 часов в день, чтобы прокормить малыша. За это время она теряет столько сил, что может погибнуть от простой болезни.

13. Без комплексов

Выдры спокойно занимают чужие хатки — бобров, ондатр, лис и даже кроликов. Их дом можно узнать по помету и запаху.

14. Пловцы с характером

Они быстрее человека в три раза, могут затаить дыхание на 4 минуты, а хвост и перепонки помогают им управлять под водой.

15. Просто любят играть

Выдры катаются с горок, жонглируют камнями и играют даже в одиночку. Особенно когда скучно или хочется есть.

Уточнения

Вы́дра также речная выдра, обыкновенная выдра, или поре́шня/поре́чня (лат. Lutra lutra) — вид хищных млекопитающих из семейства куньих, ведущих полуводный образ жизни.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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