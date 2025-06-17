Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Любимый сыр россиян сменит хозяина: "Сиртаки" могут продать немецкой компании
Трамп требует реального конца ядерной программе Ирана: предупреждение прозвучало жёстко
Новак намекнул на разворот в ОПЕК+: добычу нефти могут резко пересмотреть
Испания закрывает транзит без виз: россиянам придётся получать документы даже для пересадки
Сделка в один клик или афера века? Новые правила потрясут рынок недвижимости
Вещь, которую все любят носить, но почти никто не умеет сочетать
Кинжалы и Герань обрушились на Киев: аэропорт Жуляны охвачен огнём
Шезлонговая лихорадка: как российские туристы борются за место под солнцем в Турции
Эти растения сводят с ума: разрастаются, выживают всё вокруг — и не сдаются

Обида без слов: как понять, что кошке больно от вашего поведения

3:01
Зоосфера

Кошки многое прощают. Даже если вы случайно наступили на хвост или уронили на неё подушку, пушистая хозяйка квартиры вскоре снова будет урчать у вас на коленях. Но есть такие поступки, которые кошка не забудет. Потому что это — не случайность, а система. А системное пренебрежение её чувствами ранит даже самых терпеливых мурлык.

Кот на подоконнике
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот на подоконнике

1. Игнор: когда кошку будто не существует

Решили наказать котика молчанием? Он не поймёт. Если животное подбежало к вам, а вы его оттолкнули, оно воспримет это не как воспитательную меру, а как необъяснимую жестокость.

Кошки не умеют связывать события во времени: укус час назад и молчаливое отчуждение сейчас — это для них никак не связано. Поэтому длительный игнор вместо воспитания вызывает только тревогу, стресс и непонимание.

2. Один дома — снова

Даже самые независимые кошки тоскуют без хозяина. Да, им не всегда нужно сидеть у вас на руках, но им важно просто быть рядом — в одной комнате, на одной территории. Регулярные и длительные отлучки превращают жизнь питомца в одиночное заключение.

Итог — тревожность, стресс и проблемы с поведением или здоровьем. Помните: кошка — не мебель. Ей важно ваше присутствие.

3. Крики и громкие окрики

У кошек тонкий слух, и резкий крик для них звучит как оглушительный удар. Это не "урок", это испуг. К тому же смысл крика кошка не поймёт. Она запомнит только то, что вы опасны.

Гораздо эффективнее — спокойно, но твёрдо обозначить запрет. А потом устранить соблазн: убрать вещь, предложить альтернативу, перенаправить энергию в игру. Не наказывайте, а направляйте — это работает.

4. "Как с ребёнком": очеловечивание вместо заботы

Покупка одежды, шапочек и украшений — не признак любви, а часто источник стресса для кошки. Ей не нужно быть "мимими" — ей нужно быть кошкой. Исключения: голые породы, больные или постриженные после операции. Всем остальным — комфортно и уютно в собственной шкурке.

5. Нарушение режима

Кошка спит, умывается или ест — а вы её берёте на руки? Это грубое вторжение. Животное может почувствовать тревогу, раздражение, а при постоянных вмешательствах — хронический стресс.

Идеальное время для общения — когда кошка сама проявляет инициативу. Уважайте её личное пространство.

6. Без извинений — никуда

Да, кошка не поймёт ваших слов, но поймёт тон и жест. Погладьте, угостите, поговорите мягко, если случайно причинили ей неудобство. Она почувствует ваше тепло — и простит. А может, и приласкается в ответ.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем
Домашние животные
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем Аудио 
Сначала исчезали кролики — теперь исчезают сами охотники: во Флориде рыси начали убивать
Домашние животные
Сначала исчезали кролики — теперь исчезают сами охотники: во Флориде рыси начали убивать Аудио 
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Авто
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь Аудио 
Популярное
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.

F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
В Израиле растёт пессимизм по поводу затяжной войны с Ираном Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем
Последние материалы
Египтяне не додумались: колёса могли изобрести для решения неожиданной проблемы
Свет вышел из-под контроля: как учёные нарушили законы физики
Сроки оплаты ЖКХ сдвинут: что изменится с новыми поправками — и почему это важно
Суши — праздник для одних и испытание для других
Секрет стройных ног: как использовать лестничный тренажёр на максимум
Новое приложение ворует деньги с карт — маскируется под Госуслуги и обманывает через NFC
Трамп сорвал саммит G7 и улетел: причина оказалась опаснее войны на Ближнем Востоке
Лето на кончиках пальцев: цвет, который превращает руки в карту сокровищ
Мерзликин высказался о разводе после 20 лет брака: ушедшее — не твоё
Удобрение, которое оживит кусты за пару дней — и это не химия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.