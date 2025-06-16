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Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем

2:39
Зоосфера

На первый взгляд — просто большой травоядный. Но лось в лесу может быть непредсказуем. Особенно если вы появились внезапно, загремели металлом или решили подружиться с животным через еду. Вот что важно помнить, если вы оказались рядом с этим лесным гигантом.

Лось
Фото: public-domain-image.com by Ryan Hagerty is licensed under U.S. federal government
Лось

Узнаём лося по следам

Внимательно смотрите не только на грибы, но и под ноги. Если вы замечаете:

  • Крупные следы копыт,

  • Обломанные верхние ветви,

  • Мелкие кучки "гороха” на тропинке —

вероятно, вы идёте по свежему маршруту сохатого. Лучше сразу сменить направление. Он здесь был — и возможно, вернётся.

Никогда не кормите лося

Хлеб и булочки — не угощение, а потенциальная опасность для желудка животного. А если попадётся самец в брачный период, он может воспринять ваш жест совсем не как дружелюбный. А как вызов.

Звук — враг или друг

Лоси — молчаливые создания. Они чутко реагируют на посторонние звуки. Один резкий лязг — и животное в панике может броситься бежать. Или — хуже — в атаку. Чтобы избежать внезапной встречи, издалека полезно периодически шуметь. Говор, свист, топот — на большом расстоянии это сигнал: "Тут человек, уходи".

Но если лось уже близко:

  • Не кричите

  • Не машите руками

  • Не пытайтесь сфотографировать вспышкой

Прятаться, а не убегать

Бежать — бесполезно. Лось разгоняется до 60 км/ч и догонит кого угодно. А вот замереть за широким деревом — отличная тактика. У лосей слабое зрение, особенно вблизи. Он просто может не заметить вас.

Что делать при близкой встрече:

  • Медленно и бесшумно отойти за дерево

  • Не ложиться на землю (так вы становитесь целью)

  • Не пытаться обогнуть зверя или подкрасться

  • Дождаться, пока лось уйдёт сам

Когда лось может напасть

Обычно лось — пацифист. Но есть четыре исключения:

  1. Ранен — любой звук или движение он воспримет как угрозу.

  2. Гон — в этот период всё живое становится для него соперником.

  3. Детёныш рядом — особенно если вы случайно подошли к спрятанному лосёнку.

  4. Раздражение — вспышка камеры, фонарь или шлепок по крупу могут вызвать агрессию.

Главное правило

Не пытайтесь обмануть, дотронуться или "сфотографироваться” с лосем. Он может казаться флегматичным, но внезапное появление человека — это триггер. Даже добродушный гигант способен в долю секунды превратиться в машину с копытами.

Уточнения

Ло́си (лат. Alces) — род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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