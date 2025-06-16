Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем

2:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На первый взгляд — просто большой травоядный. Но лось в лесу может быть непредсказуем. Особенно если вы появились внезапно, загремели металлом или решили подружиться с животным через еду. Вот что важно помнить, если вы оказались рядом с этим лесным гигантом.

Фото: public-domain-image.com by Ryan Hagerty is licensed under U.S. federal government Лось

Узнаём лося по следам

Внимательно смотрите не только на грибы, но и под ноги. Если вы замечаете:

Крупные следы копыт ,

Обломанные верхние ветви ,

Мелкие кучки "гороха” на тропинке —

вероятно, вы идёте по свежему маршруту сохатого. Лучше сразу сменить направление. Он здесь был — и возможно, вернётся.

Никогда не кормите лося

Хлеб и булочки — не угощение, а потенциальная опасность для желудка животного. А если попадётся самец в брачный период, он может воспринять ваш жест совсем не как дружелюбный. А как вызов.

Звук — враг или друг

Лоси — молчаливые создания. Они чутко реагируют на посторонние звуки. Один резкий лязг — и животное в панике может броситься бежать. Или — хуже — в атаку. Чтобы избежать внезапной встречи, издалека полезно периодически шуметь. Говор, свист, топот — на большом расстоянии это сигнал: "Тут человек, уходи".

Но если лось уже близко:

Не кричите

Не машите руками

Не пытайтесь сфотографировать вспышкой

Прятаться, а не убегать

Бежать — бесполезно. Лось разгоняется до 60 км/ч и догонит кого угодно. А вот замереть за широким деревом — отличная тактика. У лосей слабое зрение, особенно вблизи. Он просто может не заметить вас.

Что делать при близкой встрече:

Медленно и бесшумно отойти за дерево

Не ложиться на землю (так вы становитесь целью)

Не пытаться обогнуть зверя или подкрасться

Дождаться, пока лось уйдёт сам

Когда лось может напасть

Обычно лось — пацифист. Но есть четыре исключения:

Ранен — любой звук или движение он воспримет как угрозу. Гон — в этот период всё живое становится для него соперником. Детёныш рядом — особенно если вы случайно подошли к спрятанному лосёнку. Раздражение — вспышка камеры, фонарь или шлепок по крупу могут вызвать агрессию.

Главное правило

Не пытайтесь обмануть, дотронуться или "сфотографироваться” с лосем. Он может казаться флегматичным, но внезапное появление человека — это триггер. Даже добродушный гигант способен в долю секунды превратиться в машину с копытами.

Уточнения

Ло́си (лат. Alces) — род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых.

