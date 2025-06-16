Он весит 30 граммов, но захватил планету — вот как это сделал воробей

2:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мы привыкли не замечать воробьев. Эти птахи мелькают повсюду — серые, мелкие, суетливые. Но за их невзрачной внешностью скрывается история настоящего триумфа. Воробей — чемпион мира среди птиц по выживанию в самых немыслимых условиях.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plocepasser_mahali_-Nairobi_Hill,_Nairobi,_Nairobi_Area,_Kenya_-male-8.jpg by 陈霆 воробей

Миниатюрный герой

Весит как бутерброд — всего 30 граммов. Сердце выдает до 1000 ударов в минуту во время полета. Воробей не способен долго летать — 15-20 минут максимум, но при этом он один из самых распространенных видов на планете. Из 20 лет возможной жизни большинство умирает до 6. Только 20% вылупившихся птенцов доживают до размножения. А врагов у них — больше, чем друзей: от ястребов и кошек до синиц и белок.

Как их отличить

Самец — с чёрным "галстуком" на груди, самка — скромная, в однотонных бежево-коричневых оттенках. Теперь вы знаете, как развлечь спутницу во время прогулки в парке.

Что делает их такими успешными

1. Абсолютная неприхотливость. Крошки, картошка фри, насекомые — всё идёт в дело. Гнездятся в стенах, крышах и даже в земле. Город для них — не угроза, а спасение: хищников меньше, укрытий больше.

2. Командная работа. Один нашёл еду — вся стая тут как тут. Один заметил опасность — остальные мгновенно в воздухе. Учёные создают алгоритмы на основе их поведения — это настоящий коллективный интеллект.

3. Невероятная смекалка. Они воруют сахар, открывают двери супермаркетов, ловят насекомых с радиаторов машин, ориентируясь на светофор.

4. Умные гнёзда. Воробьи приносят в них окурки — табачный дым отпугивает паразитов.

5. Крепкие семьи. Моногамны, делят обязанности, выращивают до 7 поколений птенцов за сезон.

Несмотря на то, что они внизу пищевой цепи, воробьи живут в 152 странах и уступают по численности только курам и ткачикам. Их популяция — до 1,3 миллиарда особей. А всё благодаря уму, адаптивности и семейной поддержке.

Уточнения

Воробьи́ные (лат. Passeridae) — семейство небольших оседлых, реже кочевых, птиц из отряда воробьинообразных. Представители семейства имеют короткие ноги, многие передвигаются по земле прыжками.

