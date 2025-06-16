Он весит 30 граммов, но захватил планету — вот как это сделал воробей

Мы привыкли не замечать воробьев. Эти птахи мелькают повсюду — серые, мелкие, суетливые. Но за их невзрачной внешностью скрывается история настоящего триумфа. Воробей — чемпион мира среди птиц по выживанию в самых немыслимых условиях.
Весит как бутерброд — всего 30 граммов. Сердце выдает до 1000 ударов в минуту во время полета. Воробей не способен долго летать — 15-20 минут максимум, но при этом он один из самых распространенных видов на планете. Из 20 лет возможной жизни большинство умирает до 6. Только 20% вылупившихся птенцов доживают до размножения. А врагов у них — больше, чем друзей: от ястребов и кошек до синиц и белок.
Самец — с чёрным "галстуком" на груди, самка — скромная, в однотонных бежево-коричневых оттенках. Теперь вы знаете, как развлечь спутницу во время прогулки в парке.
1. Абсолютная неприхотливость. Крошки, картошка фри, насекомые — всё идёт в дело. Гнездятся в стенах, крышах и даже в земле. Город для них — не угроза, а спасение: хищников меньше, укрытий больше.
2. Командная работа. Один нашёл еду — вся стая тут как тут. Один заметил опасность — остальные мгновенно в воздухе. Учёные создают алгоритмы на основе их поведения — это настоящий коллективный интеллект.
3. Невероятная смекалка. Они воруют сахар, открывают двери супермаркетов, ловят насекомых с радиаторов машин, ориентируясь на светофор.
4. Умные гнёзда. Воробьи приносят в них окурки — табачный дым отпугивает паразитов.
5. Крепкие семьи. Моногамны, делят обязанности, выращивают до 7 поколений птенцов за сезон.
Несмотря на то, что они внизу пищевой цепи, воробьи живут в 152 странах и уступают по численности только курам и ткачикам. Их популяция — до 1,3 миллиарда особей. А всё благодаря уму, адаптивности и семейной поддержке.
Воробьи́ные (лат. Passeridae) — семейство небольших оседлых, реже кочевых, птиц из отряда воробьинообразных. Представители семейства имеют короткие ноги, многие передвигаются по земле прыжками.
Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.