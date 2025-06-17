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Кошка гадит в углу? Эта ароматная хитрость работает почти всегда

Зоосфера

У кошек обоняние в разы чувствительнее, чем у человека. Благодаря этому нюху мурлыки охотятся, распознают пищу, отличают "своих" от чужих и даже чувствуют настроение хозяина. Всё это благодаря органу Якобсона — кошка буквально вдыхает запах и анализирует его как лаборатория.

Кошачий взгляд
Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кошачий взгляд

И, как у нас с вами, у кошек есть ароматы, которые вызывают восторг — и те, от которых они мечтают сбежать. Например, кошачья мята, валерьянка, запах хозяина, а у некоторых даже хлорка вызывают усыпанное блаженство.

Но есть и другая сторона — запахи, которые кошки ненавидят настолько, что могут в панике покинуть любимый уголок. И хотя таких ароматов немного, они могут стать неожиданным оружием, если нужно отучить кота гадить в неположенном месте или прогнать наглого хвостатого гостя с дачи.

Вот три "ароматных врага" кошачьего носа:

1. Рута

Эта пахучая трава — натуральный репеллент для хвостатых. Масло руты или её свежие веточки можно разложить в местах, где кошек быть не должно. Запах растения резкий, пряный, и мурлыки его обходят стороной. Но будьте осторожны: при контакте с кожей рута может оставить раздражение.

2. Лук

Обычная луковица, натёртая в нужном месте, творит чудеса. Нам, людям, запах быстро перестаёт быть заметен. А вот для кошек он остаётся навязчивым и неприятным ещё долго — и они стараются держаться подальше.

3. Уксус

Кислый, резкий и стойкий — запах уксуса кошки просто ненавидят. Разбрызгайте немного на участок, откуда хотите отвадить пушистого "вредителя", и с большой вероятностью он туда не вернётся в ближайшее время.

Но важно помнить: эти методы не панацея. Некоторые кошки воспринимают такие запаховые атаки как вызов и возвращаются снова. Поэтому лучше найти более устойчивое и гуманное решение: изменить поведение самой кошки, скорректировать условия и показать, где ей действительно место. Только так можно добиться долгосрочного результата.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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