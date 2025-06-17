Мышь в зубах, но не на обед: кошка снова принесла подарок — и вот что это значит

Когда-то кошка в доме означала одно — с мышами покончено. Мурлыка ловко охотилась, съедала добычу без остатка и получала за это уважение и миску молока. Мышь тогда была не просто игрушкой, а основой рациона. И всё шло по законам природы: кошка охотилась, ела и выживала.
Сейчас всё иначе. Домашняя кошка питается по расписанию, играет с мячиками и живёт дольше. Средняя продолжительность жизни выросла с 5-10 до 15-20 лет. Комфорт, ветеринары и полнорационные корма сделали своё дело — охотиться теперь не нужно.
Тем не менее, инстинкты у кошек остались. Они по-прежнему преследуют птиц, грызунов и всё, что шевелится. Только вот чаще всего, поймав мышь, кошка не съедает её, а приносит хозяину. Почему?
Если питомец всё же принес мышь:
Похвалите его — кошка ждёт одобрения.
Осторожно избавьтесь от грызуна, не давая кошке шанса забрать "подарок" обратно.
Вымойте руки.
Понаблюдайте за питомцем: при первых тревожных симптомах (рвота, слабость и т. п.) — к ветеринару.
Сегодня кошки ловят мышей не ради еды, а по привычке. А вот не едят — потому что люди научили их жить по-новому. Мышей теперь пусть ловит только инстинкт.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.