Мышь в зубах, но не на обед: кошка снова принесла подарок — и вот что это значит

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда-то кошка в доме означала одно — с мышами покончено. Мурлыка ловко охотилась, съедала добычу без остатка и получала за это уважение и миску молока. Мышь тогда была не просто игрушкой, а основой рациона. И всё шло по законам природы: кошка охотилась, ела и выживала.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка у двери

Сейчас всё иначе. Домашняя кошка питается по расписанию, играет с мячиками и живёт дольше. Средняя продолжительность жизни выросла с 5-10 до 15-20 лет. Комфорт, ветеринары и полнорационные корма сделали своё дело — охотиться теперь не нужно.

Тем не менее, инстинкты у кошек остались. Они по-прежнему преследуют птиц, грызунов и всё, что шевелится. Только вот чаще всего, поймав мышь, кошка не съедает её, а приносит хозяину. Почему?

Причины просты:

Привычка к корму. Домашняя еда вкуснее и безопаснее. Мышь — скорее развлечение, чем источник питания.

Домашняя еда вкуснее и безопаснее. Мышь — скорее развлечение, чем источник питания. Опасения. Многие мыши могут быть отравлены или заражены. Кошка чувствует риски и не ест сомнительное.

Многие мыши могут быть отравлены или заражены. Кошка чувствует риски и не ест сомнительное. Подарок для человека. Кошка хочет похвалы и признания: "Вот, посмотри, какая я молодец!"

Кошка хочет похвалы и признания: "Вот, посмотри, какая я молодец!" Инстинкт. Охота — это зов природы. Даже сытая кошка не удержится от преследования добычи.

Если питомец всё же принес мышь:

Похвалите его — кошка ждёт одобрения. Осторожно избавьтесь от грызуна, не давая кошке шанса забрать "подарок" обратно. Вымойте руки. Понаблюдайте за питомцем: при первых тревожных симптомах (рвота, слабость и т. п.) — к ветеринару.

Сегодня кошки ловят мышей не ради еды, а по привычке. А вот не едят — потому что люди научили их жить по-новому. Мышей теперь пусть ловит только инстинкт.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

