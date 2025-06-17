Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Загар есть, а через три дня — будто и не было: простые правила, чтобы сохранить цвет надолго
Если я плохая – вы заслужили: экс-возлюбленная Вани Дмитриенко ответила на обвинения певца
Проклятие вне эфира: Влад Череватый раскрыл свои необычные способности на шоу
Макфа под контролем государства: судебная битва за миллиарды продолжается
Грязь и странные привычки местных: россиянка рассказала о настоящей жизни в Южной Корее
Он ушёл из Tesla и создал электробайк дешевле iPhone — цена поражает
Погребняк о решении Инстасамки избавиться от тату: больно, дорого, долго
Этот коварный ингредиент мешает вам похудеть: вот на какие продукты стоит обратить внимание
Стекло стало проводником: прорыв, способный перевернуть индустрию

Мышь в зубах, но не на обед: кошка снова принесла подарок — и вот что это значит

2:01
Зоосфера

Когда-то кошка в доме означала одно — с мышами покончено. Мурлыка ловко охотилась, съедала добычу без остатка и получала за это уважение и миску молока. Мышь тогда была не просто игрушкой, а основой рациона. И всё шло по законам природы: кошка охотилась, ела и выживала.

Кошка у двери
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка у двери

Сейчас всё иначе. Домашняя кошка питается по расписанию, играет с мячиками и живёт дольше. Средняя продолжительность жизни выросла с 5-10 до 15-20 лет. Комфорт, ветеринары и полнорационные корма сделали своё дело — охотиться теперь не нужно.

Тем не менее, инстинкты у кошек остались. Они по-прежнему преследуют птиц, грызунов и всё, что шевелится. Только вот чаще всего, поймав мышь, кошка не съедает её, а приносит хозяину. Почему?

Причины просты:

  • Привычка к корму. Домашняя еда вкуснее и безопаснее. Мышь — скорее развлечение, чем источник питания.
  • Опасения. Многие мыши могут быть отравлены или заражены. Кошка чувствует риски и не ест сомнительное.
  • Подарок для человека. Кошка хочет похвалы и признания: "Вот, посмотри, какая я молодец!"
  • Инстинкт. Охота — это зов природы. Даже сытая кошка не удержится от преследования добычи.

Если питомец всё же принес мышь:

  1. Похвалите его — кошка ждёт одобрения.

  2. Осторожно избавьтесь от грызуна, не давая кошке шанса забрать "подарок" обратно.

  3. Вымойте руки.

  4. Понаблюдайте за питомцем: при первых тревожных симптомах (рвота, слабость и т. п.) — к ветеринару.

Сегодня кошки ловят мышей не ради еды, а по привычке. А вот не едят — потому что люди научили их жить по-новому. Мышей теперь пусть ловит только инстинкт.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Шоу-бизнес
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук Аудио 
Уже могли сэкономить полбака: вот что нужно выключить в машине прямо сейчас
Авто
Уже могли сэкономить полбака: вот что нужно выключить в машине прямо сейчас Аудио 
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Недвижимость
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Популярное
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.

F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Итог саммита G7 в Канаде: семёрка скоро станет шестёркой Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее
Последние материалы
Этот коварный ингредиент мешает вам похудеть: вот на какие продукты стоит обратить внимание
Стекло стало проводником: прорыв, способный перевернуть индустрию
Эти растения выглядят здоровыми, но уже заражены: распознайте опасность до того, как станет поздно
Акула — машина для убийств, но дельфинов она боится до дрожи: в чём подвох
Почему Варлаам Хутынский стал примером для тысяч: путь преподобного к святости
Спорт от тревоги: как простая тренировка может заменить антидепрессанты — и что происходит с мозгом
Похожи на Рафаэлло, но вкуснее и проще: домашние кокосовые конфеты за пару шагов
Не для интриги: Регина Тодоренко раскрыла правду о скрытой беременности
Итог саммита G7 в Канаде: семёрка скоро станет шестёркой
Свадебный хвост, который затмил даже платье: стильный бунт начался
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.