Рыбка за 100 рублей, а хлопот — на миллион: почему аквариум сводит с ума

2:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда ребёнок с восторгом просит завести рыбок, взрослым часто кажется: "Ну что с них, молчащие, маленькие — идеальные первые питомцы". Только вот за этими "молчаливыми" созданиями стоит целый мир хлопот и забот. Особенно, если вы хотите, чтобы они не всплыли брюхом вверх уже через неделю.

Фото: Designed by Freepik by wangstdo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Золотая рыбка

1. Это дорого

Начинается всё с "маленькой аквы", а заканчивается покупкой оборудования на сумму от 10 000 рублей. Столько стоит хотя бы минимальный комплект — фильтр, нагреватель, освещение, грунт, растения. А дальше — постоянные траты: корм, тесты для воды, препараты, расходники. И никаких гарантий, что рыбки не загнутся в первый месяц.

2. Это трудоёмко

Аквариум — не ваза с водой. Каждую неделю нужно подменивать часть воды, промывать фильтры, убирать налёт со стёкол, следить за параметрами: температура, pH, освещённость, жёсткость. И это всё - руками. А если объём больше 50 литров, вёдра становятся вашими лучшими друзьями.

3. Это сложно

Каждая рыбка — со своими капризами. Одни требуют мягкой воды, другие — солёной, третьи — одиночества. Одних нужно отсаживать после нереста, других — наоборот, нельзя оставлять без родителей. А если кто-то заболеет, искать специалиста-ихтиолога — как выиграть в лотерею. Поэтому чаще всего рыбка просто "отплывает".

4. Это неудобно

Аквариум — не просто банка. Он требует устойчивой тумбы, тихого уголка и… терпения. Потому что оборудование шумит. Фильтры гудят, компрессоры бурлят, свет мерцает. Поставить его в спальне? Не лучшая идея. А ещё он занимает немало места и не терпит резких движений — особенно от котов и детей.

5. Это "на любителя"

Рыбки не лижут руки, не бегают навстречу и не мяукают. Они просто плавают. Всё. Это хобби — для тех, кто кайфует от созерцания водного мира. Детям же часто быстро становится скучно. А когда рыбка умирает (а живут они всего 3-5 лет, а то и меньше), объяснять ребёнку "куда делась Дори" — отдельный стресс.

Уточнения

Аква́риум (лат. aquarium) — искусственно образованная водная среда обитания в прозрачном резервуаре, предназначенная для содержания организмов-гидробионтов (растений и животных) и наблюдения за ними.

