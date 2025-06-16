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Хрупкие глаза: кого из домашних любимцев нужно особенно беречь

2:15
Зоосфера » Собаки

Звучит страшно, но это — не вымысел. Есть породы собак, чья анатомия делает их уязвимыми настолько, что даже лёгкий удар способен привести к проптозу — выпадению глазного яблока. Заводчики об этом почти не говорят, но владельцам таких питомцев нужно быть особенно внимательными.

Мопс
Фото: commons.wikimedia.org by KensukeKobayashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мопс

Неудачное устройство природы

У собак с вытянутыми мордами всё устроено более надёжно: их глаза сидят глубоко в костных орбитах. А вот у короткомордых пород (брахицефалов) глазницы плоские и слабо выраженные, что делает органы зрения буквально незащищёнными. Добавьте к этому крупный разрез глаз и слабые веки — и вы получите потенциальную катастрофу при любом резком движении.

В зоне особого риска:

  • Мопсы — миниатюрные морщинистые любимцы. Их глазницы настолько мелкие, что даже незначительное сотрясение может вызвать серьёзную травму.
  • Ши-тцу — изысканные тибетские собаки с длинной шерстью. Несмотря на внешнюю хрупкость, их главная слабость — глаза. "Даже лёгкий удар — и проптоз становится реальностью", — утверждают специалисты.
  • Лхаса апсо — бдительные и умные, они некогда охраняли монастыри, но сами нуждаются в защите. Плоская орбита — слабое звено.
  • Пекинесы — гордые "маленькие львы". Их череп устроен так, что офтальмологические проблемы буквально запрограммированы.
  • Бостон-терьеры, которых за манеры называют "американскими джентльменами", тоже уязвимы. Их выразительные глаза требуют повышенного внимания.
  • Пти-брабансоны — крошечные и харизматичные, но находятся в том же опасном списке.

Как избежать беды

Запомните главное: падения, удары, резкие встряхивания — всё это опасно. Владельцам брахицефальных пород нужно проявлять максимальную осторожность. Если ваша собака входит в группу риска — не оставляйте её без присмотра в непривычной обстановке, не позволяйте детям с ней грубо играть и защищайте её от стрессов.

Бдительность — вот что спасает глаза вашего друга.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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