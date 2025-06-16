Хрупкие глаза: кого из домашних любимцев нужно особенно беречь

Звучит страшно, но это — не вымысел. Есть породы собак, чья анатомия делает их уязвимыми настолько, что даже лёгкий удар способен привести к проптозу — выпадению глазного яблока. Заводчики об этом почти не говорят, но владельцам таких питомцев нужно быть особенно внимательными.
У собак с вытянутыми мордами всё устроено более надёжно: их глаза сидят глубоко в костных орбитах. А вот у короткомордых пород (брахицефалов) глазницы плоские и слабо выраженные, что делает органы зрения буквально незащищёнными. Добавьте к этому крупный разрез глаз и слабые веки — и вы получите потенциальную катастрофу при любом резком движении.
Запомните главное: падения, удары, резкие встряхивания — всё это опасно. Владельцам брахицефальных пород нужно проявлять максимальную осторожность. Если ваша собака входит в группу риска — не оставляйте её без присмотра в непривычной обстановке, не позволяйте детям с ней грубо играть и защищайте её от стрессов.
Бдительность — вот что спасает глаза вашего друга.
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