Поведение собаки после ссоры: вы всё не так поняли

Кажется, что ваш пёс — настоящая умница и понимает вас с полуслова? Вероятно, так и есть! Но вот если вы думаете, что собака способна затаить обиду и в нужный момент "отомстить" за ваше поведение — у нас для вас сюрприз.
Хотите верьте, хотите нет, но псы не умеют мстить. Это чисто человеческое качество. Даже если вы оставили питомца одного, а потом обнаружили разодранные обои или погрызанные туфли — поверьте, дело не в злобе и не в расчёте.
Причин может быть несколько, и с местью они не имеют ничего общего:
И тут, конечно, возникает вопрос:
"Но как же быть с теми моментами, когда пёс будто бы специально делает "на зло”?"
Это лишь наше восприятие. Мы склонны наделять животных человеческими эмоциями, но не стоит путать поведение с мстительностью. Лучше присмотритесь внимательнее к ситуации — и разгадайте настоящую причину.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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