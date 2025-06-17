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Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки

2:12
Зоосфера

Каждый год осенью косолапый устраивается в берлоге, и кажется, что всё просто: заснул — проснулся. Но за этой "дремой" стоит настоящая биологическая война на выживание.

Бурый медведь
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бурый медведь

Всё ради сна

В отличие от мелких зверушек, медведь — не пушистик в норе, а 600-килограммовый зверь. Чтобы впасть в спячку, он должен накопить до 180 кг жира за короткие 2-4 месяца. И делает это не просто наедаясь ягодами и грибами, а включая в рацион и молодняк лесных животных, и рыбу. Особенно на Камчатке и Аляске — там главная цель мишек осенью — лосось. При этом медведи едят только брюшко и икру: самое питательное и жирное.

Сам себе термос

Часть набранного жира — бурая жировая ткань, способная не просто запасать энергию, но и генерировать тепло. У взрослого медведя её 5-7 кг. Именно она помогает поддерживать тепло в теле и не замерзнуть насмерть.

Наедается — чтобы… заткнуться

Перед спячкой медведь очищает ЖКТ и на голодный желудок засыпает. Отсюда и странный слух: мол, зверь сам делает себе "пробку" из веток и грязи. Правда в том, что фекальная пробка действительно образуется, но из непереваренных остатков пищи и собственного меха — мишки облизываются во сне.

Спят — но не все

В октябре медведи укрываются в берлогах. Особо стараются будущие мамы: утепляют логово, ведь в феврале у них появятся медвежата. Всё это время самка почти не спит, чтобы кормить и согревать детёнышей. Поэтому она теряет до 40% своего веса — вдвое больше, чем самец.

10 000 генов в строю

Температура тела мишки падает на 3-10°C, метаболизм замедляется вдвое, но организм работает как часы. У человека от 6 месяцев неподвижности начались бы проблемы: пролежни, остеопороз, атрофия мышц. У медведя — ни следа. У него активируются тысячи генов, блокирующих разрушение тканей. Это и есть чудо спячки.

Уточнения

Медве́жьи (лат. Ursidae) — семейство млекопитающих отряда хищных. Отличаются от других представителей собакообразных более коренастым телосложением.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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