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Пёс-экстраверт: радость в квадрате или скрытая проблема

2:17
Зоосфера

Если ваша собака ведёт себя так, будто только что выиграла джекпот от жизни, не удивляйтесь — вы живёте с экстравертом. Он не просто прыгает от радости, он устраивает праздник по каждому поводу: миска, прогулка, знакомство с соседом — всё повод для фейерверка эмоций. Такой пёс буквально врывается в комнату, а не заходит. И это — только начало!

собака
Фото: freepik.com is licensed under public domain
собака

Характер с яркой подписью

Экстраверту мало просто побыть рядом — он требует внимания, общения и активностей. Это собака, которая не устаёт радоваться.

Но за её задором скрываются и сложности: импульсивность, рассеянность и плохой самоконтроль. Он может прыгать, лаять, бросаться к другим псам или людям — не из вредности, а от переизбытка чувств.

Общительность — его вторая натура

Такие собаки обожают всех и вся. Они с радостью подбегают к прохожим и другим животным, не дожидаясь команды.

В большой семье или в доме с другими питомцами экстраверт чувствует себя как рыба в воде. Но вот одиночество — его враг. Если его надолго оставить одного, он придумает, как напомнить о себе. И вы это точно заметите.

Эмоции — на максималках

Он любит, как будто в последний раз. Объятия, игры, совместные прогулки — его топливо. Но если не научить его побыть одному, возможна тревожность и деструктивное поведение. И тут важно не ругать, а поддержать и научить.

Движение — жизнь

Просто пройтись по району — не про него. Экстраверту нужен экшн: гонки, аджилити, кани-кросс, умственные задачки. Без активности он легко начинает "хулиганить", а вовсе не мстить.

Важно знать

Такой темперамент может граничить с гиперактивностью (HS/HA). В этом случае помощь специалиста обязательна: животному нужно учиться фокусироваться, сдерживать порывы и соблюдать распорядок.

Главное — не усиливать возбуждение излишней эмоциональной реакцией. Собака-экстраверт — это настоящий спектакль каждый день. Вам точно не понадобится телевизор — развлекательная программа уже живёт у вас дома.

Уточнения

Интрове́рсия и экстраве́рсия — критерий категоризации черт личности или показатель их измерения, распространённый в психологии. Наиболее известны два несколько отличающихся понятия интроверсии — экстраверсии, принадлежащих Карлу Юнгу и Гансу Айзенку.

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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