Они правили миллионы лет, но умирали, едва повзрослев: тайна смерти древних гигантов

3:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мы привыкли воспринимать динозавров как бессмертных титанов древности. Но правда куда интереснее: многие из них умирали молодыми, а некоторые — не доживали и до 10 лет. Как на самом деле выглядел их жизненный путь? И что говорят об этом учёные?

Фото: Freepik by Designed by Freepik Раскопки динозавра

Динозавры: не только ужасающие, но и недолговечные

Слово "динозавр" переводится как "ужасная ящерица" — и это не преувеличение. Эти существа доминировали на планете миллионы лет, оставив после себя окаменелости, которые до сих пор находят палеонтологи. Хотя формально они вымерли 66 миллионов лет назад, один их потомок всё ещё среди нас — это птицы. Особенно страус — яркий пример их эволюционного родства.

Разнообразие было колоссальным

На всех континентах существовали динозавры самых разных форм:

Некоторые умели летать, другие — плавать.

Были быстрые хищники и медлительные гиганты.

Они украшались гребнями, рогами, перьями и бронёй.

Но вопреки киношным образам, большинство из них по росту не превышали человека.

Два главных семейства динозавров

Динозавров условно делят на две большие ветви:

Орнитишии (травоядные):

Орнитоподы — двуногие травоядные;

Маргиноцефалы — обладатели костяных воротников и куполов;

Тиреофоры — покрытые бронёй четвероногие.

Зауришии (все остальные):

Тероподы — плотоядные, летающие и пернатые;

Зауроподоморфы — огромные четвероногие с длинной шеей и хвостом.

Как палеонтологи узнают возраст динозавра

Невозможно спросить у динозавра, сколько ему лет. Зато можно "прочитать" возраст по его костям. Учёные анализируют срезы костей, как годовые кольца у деревьев. Чем больше концентрических линий роста — тем старше особь.

Такие "стоп-линии роста" указывают на замедление или временную остановку роста, что связано с сезонами или стрессом.

Также в расчёт берутся логические параметры:

Размер — крупные живут дольше;

Тип питания — травоядные живут дольше, чем хищники;

Темп роста — влияет на общий срок жизни.

Жили ли динозавры вечно? Нет

Хотя казалось бы, что такие существа должны жить веками, правда иная. По словам палеонтолога Пола Барретта из Лондонского музея естественной истории, многие динозавры умирали в процессе роста, но не потому, что умирали "от старости", а из-за тяжёлых условий жизни: болезней, хищников и голода.

Примеры продолжительности жизни

Исследования дали примерные оценки:

Тираннозавр Рекс — от 25 до 30 лет;

Бронтозавр, апатозавр — до 80 лет;

Мелкие динозавры (например, дриозавры) — не более 10 лет;

Половозрелость у крупных — в 30-35 лет, у мелких — уже в 4-5 лет.

Таким образом, продолжительность жизни была напрямую связана с размером и образом жизни.

Почему это важно

Знания о жизни динозавров дают нам ключ к пониманию эволюции, климата прошлого и даже поведенческих моделей животных. И хотя динозавры давно вымерли, их история только начинается — с каждым новым открытием.

Уточнения

Смерть (ги́бель, кончи́на, лета́льный исхо́д) — прекращение жизни, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма.

