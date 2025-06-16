Она не кусает — она глотает: змея, которая может проглотить взрослого человека целиком

Среди всех историй о змеях одна вызывает особый холодок в спине: может ли питон проглотить взрослого человека целиком? Это не просто миф — и не совсем исключение. Чтобы понять реальность такой угрозы, нужно разобраться, на что действительно способны эти гиганты.
Наиболее внушительные из всех змей — сетчатые питоны (Malayopython reticulatus). Их размеры впечатляют:
до 9 метров в длину,
вес — до 140 кг.
Они живут в тропических и прибрежных регионах Юго-Восточной Азии: от Бенгалии до Индонезии, избегая лишь Новую Гвинею. Эти змеи отлично лазают по деревьям и великолепно плавают. Их даже замечали в открытом море — благодаря этому они смогли заселить множество островов.
Питоны не ядовиты. Вместо яда у них — сила. Они удушают добычу, обвиваясь вокруг неё, пока она не потеряет сознание:
дыхание блокируется,
кровь перестаёт циркулировать,
сердце останавливается.
Анатомия питона делает его настоящим мастером в деле заглатывания крупных жертв:
Челюстные кости не срастаются — это позволяет раскрывать рот под углом более 150°;
Эластичные связки и подвижная "квадратная" кость позволяют каждой части челюсти двигаться независимо;
Зубы направлены назад и работают как крючки, не позволяя жертве выскользнуть.
Такой набор умений позволяет питонам справляться даже с крокодилами, оленями и дикими свиньями. Человек в этом списке — вполне возможная цель.
Кожа питона невероятно растяжима благодаря коллагеновым волокнам под чешуей. Во время глотания змея может увеличиться в объёме в несколько раз.
Внутренние органы — сердце, лёгкие — способны смещаться, освобождая место для еды. А пищеварительная система адаптируется под любые объёмы.
Да, документально зафиксированы случаи, когда гигантские питоны проглатывали людей целиком. Один из самых известных — история женщины, собиравшей каучук в лесу. Её тело позже обнаружили внутри змеи.
Такие атаки — редкость, но происходят. Особенно если питон голоден, а человек оказывается в его ареале в неподходящий момент.
После глотания:
желудок питона начинает выделять соляную кислоту и ферменты, растворяющие даже кости;
ускоряется метаболизм: повышается температура тела, учащается пульс;
переваривание может занять дни или недели.
После такого "пира" змея может не питаться месяцами — в некоторых случаях даже до полугода.
Да. С анатомической точки зрения — всё для этого есть:
челюсть раскрывается достаточно широко,
кожа и органы растягиваются,
пищеварительная система справляется с костями и тканями.
Это редкое, но возможное явление, особенно в регионах, где человек и змея живут рядом.
Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.
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