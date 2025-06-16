Она не кусает — она глотает: змея, которая может проглотить взрослого человека целиком

3:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Среди всех историй о змеях одна вызывает особый холодок в спине: может ли питон проглотить взрослого человека целиком? Это не просто миф — и не совсем исключение. Чтобы понять реальность такой угрозы, нужно разобраться, на что действительно способны эти гиганты.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глаз динозавра

Кто такие гигантские питоны

Наиболее внушительные из всех змей — сетчатые питоны (Malayopython reticulatus). Их размеры впечатляют:

до 9 метров в длину,

вес — до 140 кг.

Они живут в тропических и прибрежных регионах Юго-Восточной Азии: от Бенгалии до Индонезии, избегая лишь Новую Гвинею. Эти змеи отлично лазают по деревьям и великолепно плавают. Их даже замечали в открытом море — благодаря этому они смогли заселить множество островов.

Как они убивают

Питоны не ядовиты. Вместо яда у них — сила. Они удушают добычу, обвиваясь вокруг неё, пока она не потеряет сознание:

дыхание блокируется,

кровь перестаёт циркулировать,

сердце останавливается.

Особенности челюстей: рот, способный на многое

Анатомия питона делает его настоящим мастером в деле заглатывания крупных жертв:

Челюстные кости не срастаются — это позволяет раскрывать рот под углом более 150°;

Эластичные связки и подвижная "квадратная" кость позволяют каждой части челюсти двигаться независимо;

Зубы направлены назад и работают как крючки, не позволяя жертве выскользнуть.

Такой набор умений позволяет питонам справляться даже с крокодилами, оленями и дикими свиньями. Человек в этом списке — вполне возможная цель.

Уникальная кожа и органы, которые двигаются

Кожа питона невероятно растяжима благодаря коллагеновым волокнам под чешуей. Во время глотания змея может увеличиться в объёме в несколько раз.

Внутренние органы — сердце, лёгкие — способны смещаться, освобождая место для еды. А пищеварительная система адаптируется под любые объёмы.

Были ли случаи, когда питоны ели людей

Да, документально зафиксированы случаи, когда гигантские питоны проглатывали людей целиком. Один из самых известных — история женщины, собиравшей каучук в лесу. Её тело позже обнаружили внутри змеи.

Такие атаки — редкость, но происходят. Особенно если питон голоден, а человек оказывается в его ареале в неподходящий момент.

Как происходит пищеварение

После глотания:

желудок питона начинает выделять соляную кислоту и ферменты, растворяющие даже кости;

ускоряется метаболизм: повышается температура тела, учащается пульс;

переваривание может занять дни или недели.

После такого "пира" змея может не питаться месяцами — в некоторых случаях даже до полугода.

Так может ли питон съесть человека

Да. С анатомической точки зрения — всё для этого есть:

челюсть раскрывается достаточно широко,

кожа и органы растягиваются,

пищеварительная система справляется с костями и тканями.

Это редкое, но возможное явление, особенно в регионах, где человек и змея живут рядом.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

