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Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички

2:40
Зоосфера

Маленькое, почти незаметное, оно живёт среди песков и камней — и способно убить за считанные секунды. Это не змея, не паук и даже не медуза. На вершине списка самых ядовитых созданий планеты — Pogonomyrmex maricopa, муравей из американских пустынь.

Муравей
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Муравей

Яд как оружие эволюции

В дикой природе выживает не самый сильный, а тот, кто умеет защищаться и нападать эффективно. Яд стал для многих видов универсальным оружием: он помогает парализовать жертву, переварить её быстрее, отпугнуть врага или привлечь сородичей. Но один из самых смертоносных ядов в мире принадлежит вовсе не тому, кого вы ожидали.

Кто эти крошечные убийцы

Речь идёт о муравьях-жнецах — представителей родов Messor и Pogonomyrmex, относящихся к семейству Formicidae. В природе их десятки видов: мессоры встречаются в Средиземноморье, а Pogonomyrmex — в засушливых районах Северной Америки. Эти насекомые ведут сложную социальную жизнь в иерархических колониях, где каждый знает своё место.

Муравьи-жнецы вырастают до 15 мм, обладают мощными челюстями и крепкими задними лапами, которые позволяют им переносить пищу в десятки раз тяжелее собственного веса.

Абсолютный чемпион — муравей марикопа

Pogonomyrmex maricopa признан самым ядовитым муравьём — а заодно и самым токсичным наземным животным на Земле. Его яд примерно в 20 раз сильнее яда обычной осы и значительно опаснее, чем у чёрной вдовы.

Доказано: всего три укуса муравья марикопа могут убить крысу весом 500 граммов.

Что содержится в его яде

Внутри этого микроскопического существа скрывается настоящий биохимический арсенал:

  • Нейротоксины, быстро парализующие жертву;

  • Ферменты, расщепляющие ткани для облегчения переваривания;

  • Феромоны, вызывающие массовую атаку муравьёв на добычу.

Что будет, если укусит человека

Для человека укус не смертелен, но крайне неприятен. Вот чего стоит ожидать:

  • Острая боль, сравнимая с ожогом;

  • Отёк и покраснение на месте укуса;

  • Интенсивный зуд, продолжающийся несколько часов;

  • Аллергические реакции: у чувствительных людей возможны отёк лица, затруднённое дыхание и даже анафилактический шок.

К счастью, один муравей большого вреда не нанесёт. Но если вы оказались рядом с колонией — лучше отступить.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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