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Мы построили города, а они — планы на будущее: кто займёт место человека, когда нас не станет

4:05
Зоосфера

Представьте, что завтра человечество исчезло. Совсем. Без войн, апокалипсисов и фейерверков. Просто — нет нас. Кто займет наш трон в экосистеме планеты?

Кит
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кит

Этот вопрос звучит как сюжет фантастического фильма, но он давно интересует не только писателей, но и учёных, биологов, этологов. Потому что природа не любит пустоты — и место доминирующего вида обязательно кто-то займет.

Мир без людей — не фантастика, а научный сценарий

Исчезновение человечества — не просто экзотическая гипотеза. Об этом писал Алан Вейсман в книге "Мир без нас", подробно описав, что произойдёт с планетой, если людей не станет. Подобную тему поднимал и History Channel в документальном фильме "Жизнь после людей".

Эксперименты и наблюдения в зонах, где человек временно исчезал — например, в Чернобыле — уже дают нам понять, как быстро природа восстанавливает контроль. И вопрос "кто станет новым хозяином планеты?" — не праздный, а почти философский.

Первые дни без нас: что произойдёт

Без человека:

  • Города заросли бы травой и лесом;

  • Здания начали бы разрушаться без ремонта;

  • Линии электропередач вышли бы из строя;

  • Воздух и вода стали бы чище;

  • Домашние животные — собаки, овцы, куры — в основном погибли бы, не умея выживать без нас.

Зато выжили бы те, кто и сегодня отлично чувствует себя рядом с человеком — крысы, голуби, лисицы, а также дикие хищники, которым мы мешали.

Как измерить "доминирование"

Люди правят планетой не силой, а интеллектом, технологией и организацией. У животных доминирование тоже бывает разным:

  • Когнитивное — способность к обучению и адаптации;

  • Экологическое — распространение и влияние на среду;

  • Социальное — организация жизни в группе.

Сильнейшими будут не самые большие, а самые гибкие.

Претенденты на трон: кого стоит опасаться

Приматы

Шимпанзе, гориллы, бонобо — ближайшие родственники человека. Они умеют использовать инструменты, сострадать, обучаться и жить в группах. Их интеллект сравним с человеческим детским.
Но: живут в ограниченных зонах, плохо адаптируются и размножаются медленно. Вывод: умны, но слабо приспособлены к захвату планеты.

Китообразные

Дельфины и косатки владеют языками, передают знания и охотятся сообща. Некоторые даже говорят на разных "диалектах".
Но: они навсегда останутся в океане. Вывод: господа морей, но не суши.

Врановые

Вороны, сороки, сойки — птицы, которые умеют решать головоломки, запоминать лица и даже мстить. Они живут рядом с человеком, питаются всем и быстро размножаются.
Плюс — умеют летать. Вывод: коварный и умный конкурент, способный на всё.

Муравьи и термиты

Их сила — в единстве. Живут в иерархии, строят города, выращивают грибы, обороняются и координируются. У них нет мозгов, но есть сверхэффективная система.
Они уже составляют значительную часть всей биомассы на Земле. Вывод: невидимая империя, уже почти победившая.

Крысы и грызуны

Самые универсальные выживальщики. Крысы умны, социальны, плодовиты и выносливы. Они есть везде, едят всё и способны адаптироваться к любым условиям.
Некоторые учёные даже допускают, что в далёком будущем крысы могут эволюционировать в крупные, разумные существа. Вывод: тихие, но реальные претенденты на мировое господство.

Кто станет новым хозяином Земли

Ответ не так однозначен. Возможно, не один вид, а сразу несколько займут нишу доминирования — в зависимости от среды: океан, лес, город. Одно ясно точно — Земля не останется пустой.

Уточнения

Челове́к — общественное существо, обладающее разумом и сознанием, субъект общественно-исторической деятельности и культуры.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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