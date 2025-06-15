Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Он похож на грязный носок, воняет серой и прячется в горах: но почему учёные охотятся за ним с сардинами и камерами
Казахстанская спортсменка завоевала серебро на чемпионате мира по дзюдо
Память как у слона: ешьте это каждый день — и забудьте о забывчивости
10 секунд, которые спасают мотор: водители зря игнорируют этот простой приём
Цены на бензин взлетят уже на следующей неделе: Европа первой ощутит последствия
Эта смесь для маринада из пива и специй сделает свинину королевской: вы не сможете устоять
Недвижимость на Крите дорожает каждый месяц: где покупать, пока не стало слишком поздно
Почему вы всё ещё моете голову неправильно — главные ошибки и как их избежать
Почему самшит увядает после обрезки

Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так

2:13
Зоосфера

Выходитe в сад за дровами — и сталкиваетесь с ней. Тихой, холодной, внезапной. Гадюка. Она не шипит и не ползёт в открытую, но прячется там, где вы её меньше всего ждёте. И именно летом риск особенно высок — когда жара делает ваш участок идеальным убежищем.

Гадюка у дров в саду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гадюка у дров в саду

Почему гадюки приходят в сады

С приходом жары гадюки — особенно гадюка-аспида — становятся активнее. Им нужно место, где:

  • Стабильно тепло.
  • Можно прятаться от людей и хищников.
  • Рядом есть мыши, лягушки и насекомые.
  • Нет постоянного движения.

И такое место есть… почти у каждого.

Самая опасная точка участка — это…

  • Куча дров у стены.

Особенно если она:

  • Лежит прямо на земле.
  • Сложена плотно и долго не тревожилась.
  • Находится в тени, например, с северной стороны дома.

Это — идеальное летнее убежище для гадюки. По данным природных служб Франции, треть всех зафиксированных случаев появления змей в частных домах связана с подобными дровниками.

Что ещё привлекает змей

  • Плёнка, оставленная на земле.
  • Компост, который давно не ворошили.
  • Старые доски, покосившиеся сараи, щели под плиткой.

Всё это — потенциальное гнездо для змей в сезон жары.

Насколько это опасно

Гадюки не нападают первыми. Но если наступить или сунуть руку в их "дом" — могут укусить. В среднем во Франции регистрируется до 300 укусов в год, и большинство — именно летом. Риск особенно велик для детей, пожилых людей и домашних животных.

Как защитить участок

  • Поднимите дрова хотя бы на 20 см от земли (на поддоны или кирпичи).
  • Убирайте тёмные укрытия и укладывайте только дышащую мульчу.
  • Регулярно косите и пропалывайте.
  • Заделывайте щели у стен и построек.
  • Держите проходы вокруг дома и краны чистыми.

Эти шаги делают сад менее интересным для змей, не мешая природе.

Уточнения

Гадю́ковые змеи, или гадю́ки (лат. Viperidae), — семейство ядовитых змей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут
Авто
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут Аудио 
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Авто
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории Аудио 
Выглядит странно, но работает: садоводы добавляют это в воду — и кабачки прут как сумасшедшие
Садоводство, цветоводство
Выглядит странно, но работает: садоводы добавляют это в воду — и кабачки прут как сумасшедшие Аудио 
Популярное
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных

Старый дачный трюк, от которого огурцы растут как бешеные. Без химии, без затрат — только народные рецепты и проверенные временем настои.

Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Последние материалы
Невидимые потоки: Солнце — это не то, о чем мы думали
Джанабаева посоветовала сыну от Меладзе найти девушку помоложе
Кевин Де Брюйне: Моя приемная семья больше не хотела меня в 16 лет
Этот овощ заставляет орхидею проснуться: эликсир, который оживляет даже умирающие орхидеи
Золотой мяч: двое французов на пьедестале, об этом объявили на самом высоком уровне
Транскаспийский маршрут станет ближе: что сулит новая дорога Центр — Запад в Казахстане
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Что значит песня канарейки: четыре знаковых сигнала о её жизни
Почему нельзя включать кондиционер ниже 21 градуса: ответ профессионалов
Избавьтесь от лишнего жира навсегда: уникальное открытие, которое перевернёт подход к похудению
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.