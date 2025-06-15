Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так

2:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Выходитe в сад за дровами — и сталкиваетесь с ней. Тихой, холодной, внезапной. Гадюка. Она не шипит и не ползёт в открытую, но прячется там, где вы её меньше всего ждёте. И именно летом риск особенно высок — когда жара делает ваш участок идеальным убежищем.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гадюка у дров в саду

Почему гадюки приходят в сады

С приходом жары гадюки — особенно гадюка-аспида — становятся активнее. Им нужно место, где:

Стабильно тепло.

Можно прятаться от людей и хищников.

Рядом есть мыши, лягушки и насекомые.

Нет постоянного движения.

И такое место есть… почти у каждого.

Самая опасная точка участка — это…

Куча дров у стены.

Особенно если она:

Лежит прямо на земле.

Сложена плотно и долго не тревожилась.

Находится в тени, например, с северной стороны дома.

Это — идеальное летнее убежище для гадюки. По данным природных служб Франции, треть всех зафиксированных случаев появления змей в частных домах связана с подобными дровниками.

Что ещё привлекает змей

Плёнка, оставленная на земле.

Компост, который давно не ворошили.

Старые доски, покосившиеся сараи, щели под плиткой.

Всё это — потенциальное гнездо для змей в сезон жары.

Насколько это опасно

Гадюки не нападают первыми. Но если наступить или сунуть руку в их "дом" — могут укусить. В среднем во Франции регистрируется до 300 укусов в год, и большинство — именно летом. Риск особенно велик для детей, пожилых людей и домашних животных.

Как защитить участок

Поднимите дрова хотя бы на 20 см от земли (на поддоны или кирпичи).

Убирайте тёмные укрытия и укладывайте только дышащую мульчу.

Регулярно косите и пропалывайте.

Заделывайте щели у стен и построек.

Держите проходы вокруг дома и краны чистыми.

Эти шаги делают сад менее интересным для змей, не мешая природе.

Уточнения

Гадю́ковые змеи, или гадю́ки (лат. Viperidae), — семейство ядовитых змей.

