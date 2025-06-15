Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так

Выходитe в сад за дровами — и сталкиваетесь с ней. Тихой, холодной, внезапной. Гадюка. Она не шипит и не ползёт в открытую, но прячется там, где вы её меньше всего ждёте. И именно летом риск особенно высок — когда жара делает ваш участок идеальным убежищем.
С приходом жары гадюки — особенно гадюка-аспида — становятся активнее. Им нужно место, где:
И такое место есть… почти у каждого.
Особенно если она:
Это — идеальное летнее убежище для гадюки. По данным природных служб Франции, треть всех зафиксированных случаев появления змей в частных домах связана с подобными дровниками.
Всё это — потенциальное гнездо для змей в сезон жары.
Гадюки не нападают первыми. Но если наступить или сунуть руку в их "дом" — могут укусить. В среднем во Франции регистрируется до 300 укусов в год, и большинство — именно летом. Риск особенно велик для детей, пожилых людей и домашних животных.
Эти шаги делают сад менее интересным для змей, не мешая природе.
Гадю́ковые змеи, или гадю́ки (лат. Viperidae), — семейство ядовитых змей.
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