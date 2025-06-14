Сорвался с поводка и пропал? Что делать, если ваша собака охотится на всё живое

3:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Прогулка по лесу превращается в хаос, когда ваша собака срывается в погоню за зайцем, оленем или птицей? Кажется, будто в этот момент она ничего не слышит — и в каком-то смысле это правда. Инстинкт берёт верх. Такое поведение опасно: для животного, для дикой природы, для других людей. Но с этим можно работать — терпеливо, последовательно и эффективно.

Фото: 500px.com by Tobias Weidner, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Собака

Почему собака гоняется за дикими животными

Это не каприз — это охотничий инстинкт, который включается при виде убегающей цели. У многих пород (бигли, терьеры, пойнтеры, бордер-колли) он особенно выражен. Но даже у обычной дворняжки он может проснуться внезапно — просто потому что это весело, захватывающе и "награждающе".

Чем это грозит

Потеря контроля над собакой.

Риск побега или травмы.

Стресс для диких животных.

Штрафы в охраняемых зонах.

Опасные ситуации на дорогах.

Что делать: 7 стратегий

Идеальный подзыв — с нуля

Начинайте в тихом месте. Весёлый голос, лакомства, похвала. Не зовите собаку, чтобы наказать. Отрабатывайте постепенно — от двора до леса, но не отпускайте с поводка, пока она не реагирует стабильно.

Используйте длинный поводок (лонжу)

Даёт свободу и контроль одновременно. Отличный вариант для тренировок в условиях с отвлекающими факторами.

Усталый пёс — спокойный пёс

Добавьте физические и умственные нагрузки:

Активные игры.

Нюхательные коврики.

Квесты с лакомствами.

Скучающая собака = ищущая приключений собака.

Учите команде "Оставь"

Начинайте с простого: кусочек на полу. Затем добавляйте сложность: движущиеся объекты, животные на расстоянии. За каждый отказ — поощрение.

Замечайте первые сигналы погони

Настороженные уши, взгляд в одну точку, напряжённое тело — действуйте сразу! Переключите внимание, позовите, дайте команду.

Пора к кинологу

Профессионал подберёт подходящие упражнения, подскажет, как правильно использовать кликер, шлейку, GPS и многое другое. Главное — не стыдиться обратиться за помощью.

GPS-ошейник и защита от побега

На крайний случай — трекер или безопасный ошейник с вибро-сигналом. Но только в связке с дрессировкой!

Можно ли отучить полностью

Инстинкт не выключается. Но научить собаку сдерживаться — можно. Не пытайтесь "сломать" её природу — лучше сформируйте устойчивую связь и хорошую привычку возвращаться к вам, даже когда в кустах мелькнул хвост зайца.

Если ваша собака гоняется за дичью — это не повод для отчаяния, а приглашение к совместной работе. С терпением, уважением и грамотной стратегией вы сможете вернуть контроль и сделать каждую прогулку безопасной — и для вас, и для природы.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

