Джунгли ревут — и не зря: зачем обезьяне нужен голос громче автосигнализации

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы думаете, что громче взлетающего самолёта ничего не бывает, то просто не слышали утреннего концерта обезьян-ревунов. Эти южноамериканские приматы разрывают тишину тропических лесов таким воем, что в ушах звенит не только у соседей по дереву, но и у учёных с децибелометром.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кричащая обезьяна-ревун в тропическом лесу

Вторая после кита

Синий кит — рекордсмен по громкости среди животных (до 188 дБ), но он плавает в океане. А вот на суше пальма первенства — у обезьяны-ревуна. Их гортанный крик достигает 140 дБ — почти как рок-концерт в замкнутом помещении и вдвое громче самого отчаянного человеческого визга.

Кто внутри встроил колонку

Секрет ревунов — в анатомии. У них необычно увеличена подъязычная кость (она находится в шее и поддерживает язык), которая образует резонирующий мешок. Эта "био-акустическая колонка" усиливает звук, делает его гулким и низким — настоящим голосом джунглей.

Для чего такой шум

Крик — это не просто шум, а способ общения и самовыражения. С помощью воя обезьяны:

Оповещают членов своей группы о своём местоположении.

Отгоняют конкурентов от территории.

Защищают "своих" самцов.

А самки, по некоторым наблюдениям, даже провоцируют конкуренцию, устраивая вокальные баталии.

Идеальный звук для тропиков

Интересно, что такие крики особенно эффективны в густых лесах. Низкие частоты, в отличие от высоких, проникают сквозь листву и разносятся дальше. Именно поэтому ревуны чаще всего кричат на рассвете и закате — когда звук особенно хорошо разносится и внимание стаи критически важно.

Эти звуки могут длиться до восьми секунд, эхом разносясь по джунглям, словно сирена начала нового дня.

Уточнения

Ревуны́ (лат. Alouatta) — род широконосых обезьян семейства паукообразных (Atelidae).

