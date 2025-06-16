Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Загадочные морские оливки на пляже: природа посылает важный сигнал
Карьера или свобода: адвокат предупреждает Промеса о смертельной ловушке
Скрытые враги в вашем авто: из-за них бензобак пустеет быстрее, чем кошелёк
Как стюардессы выбирают тех, кто физически способен помочь в экстренных случаях
Как правильно обрезать томаты в июне
Цуккини творят чудеса: секрет шоколадного кекса без вреда для фигуры раскрыт — предлагаем сразу два варианта
Как за 1 день навсегда избавиться от плесени на стенах без химии — проверенный способ
Оксана Самойлова оценила слова Гогунского о плохом настроении у женщин
Как накопить на ипотеку за 7 лет жителю Москвы, не отказывая себе во всём

Джунгли ревут — и не зря: зачем обезьяне нужен голос громче автосигнализации

1:59
Зоосфера

Если вы думаете, что громче взлетающего самолёта ничего не бывает, то просто не слышали утреннего концерта обезьян-ревунов. Эти южноамериканские приматы разрывают тишину тропических лесов таким воем, что в ушах звенит не только у соседей по дереву, но и у учёных с децибелометром.

Кричащая обезьяна-ревун в тропическом лесу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кричащая обезьяна-ревун в тропическом лесу

Вторая после кита

Синий кит — рекордсмен по громкости среди животных (до 188 дБ), но он плавает в океане. А вот на суше пальма первенства — у обезьяны-ревуна. Их гортанный крик достигает 140 дБ — почти как рок-концерт в замкнутом помещении и вдвое громче самого отчаянного человеческого визга.

Кто внутри встроил колонку

Секрет ревунов — в анатомии. У них необычно увеличена подъязычная кость (она находится в шее и поддерживает язык), которая образует резонирующий мешок. Эта "био-акустическая колонка" усиливает звук, делает его гулким и низким — настоящим голосом джунглей.

Для чего такой шум

Крик — это не просто шум, а способ общения и самовыражения. С помощью воя обезьяны:

  • Оповещают членов своей группы о своём местоположении.
  • Отгоняют конкурентов от территории.
  • Защищают "своих" самцов.
  • А самки, по некоторым наблюдениям, даже провоцируют конкуренцию, устраивая вокальные баталии.

Идеальный звук для тропиков

Интересно, что такие крики особенно эффективны в густых лесах. Низкие частоты, в отличие от высоких, проникают сквозь листву и разносятся дальше. Именно поэтому ревуны чаще всего кричат на рассвете и закате — когда звук особенно хорошо разносится и внимание стаи критически важно.

Эти звуки могут длиться до восьми секунд, эхом разносясь по джунглям, словно сирена начала нового дня.

Уточнения

Ревуны́ (лат. Alouatta) — род широконосых обезьян семейства паукообразных (Atelidae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Когда лёд тает, границы стираются: медведи начали смешиваться
Домашние животные
Когда лёд тает, границы стираются: медведи начали смешиваться Аудио 
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Экономика и бизнес
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы Аудио 
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Авто
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь Аудио 
Популярное
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь

Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.

Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю
Последние материалы
Карьера или свобода: адвокат предупреждает Промеса о смертельной ловушке
Джунгли ревут — и не зря: зачем обезьяне нужен голос громче автосигнализации
Как стюардессы выбирают тех, кто физически способен помочь в экстренных случаях
Как правильно обрезать томаты в июне
Скрытые враги в вашем авто: из-за них бензобак пустеет быстрее, чем кошелёк
Цуккини творят чудеса: секрет шоколадного кекса без вреда для фигуры раскрыт — предлагаем сразу два варианта
Как за 1 день навсегда избавиться от плесени на стенах без химии — проверенный способ
Оксана Самойлова оценила слова Гогунского о плохом настроении у женщин
Как накопить на ипотеку за 7 лет жителю Москвы, не отказывая себе во всём
Как выглядеть на миллион без лишних трат: секреты простого ухода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.