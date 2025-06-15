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Кто пьёт кровь, но не насекомое? 6 настоящих вампиров, о которых вы не знали

3:27
Зоосфера

Не только комары или блохи питаются кровью. В природе хватает существ, которые не относятся к насекомым, но всё равно не прочь "пригубить" — от летучих мышей до птиц. Некоторые делают это ради выживания, другие — из-за кулинарных предпочтений. И всё это — результат хитрой эволюции.

Летучая мышь-вампир крупным планом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Летучая мышь-вампир крупным планом

Почему кровь — это не так уж странно

  • Хотя идея питаться кровью может показаться жуткой, на деле это настоящая энергетическая смесь — белки, липиды и минимум переваривания. Главное — добраться до неё. Пронзительные зубы, острые хоботки и химия, подавляющая иммунитет жертвы — всё идёт в ход. Гематофагия (питание кровью) эволюционировала многократно — и в самых неожиданных формах.

Летучие мыши-вампиры

  • Из 1200 видов летучих мышей только три стали "настоящими" вампирами. Desmodus rotundus — единственная, кто питается человеческой кровью. Эти мыши находят жертву по дыханию, чувствуют тепло крови под кожей и аккуратно делают надрез. За один приём летучая мышь может удвоить вес.
    Интересно, что их слюна содержит вещество, на основе которого разработан препарат для лечения инсульта — Desmoteplase.

Скворец-буйвол

  • Африканский скворец не ограничивается поеданием клещей. Он целенаправленно расклёвывает раны у копытных, чтобы напиться крови. Это усугубляет воспаление, но птицу не смущает — жажда сильнее.

Рыба-кандиру

  • Этот сом из Амазонки стал легендой из-за слухов о заплыве… в мужские органы. Однако чаще он заплывает в жабры других рыб и пьёт кровь прямо из артерий. Давление крови хозяина буквально закачивает пищу в его организм. Иногда кандиру путешествует с жертвой на тысячи километров.

Морская минога

  • Без челюстей, но с "присоской" и грубым языком, минога цепляется к телу рыбы или кита и пьёт кровь. Этот древний паразит выглядит как архаичный монстр и до сих пор встречается в североамериканских водах.

Моль-вампир

  • Раньше питалась фруктами, а потом — перешла на кровь. У моли Calyptra thalictri крепкие, крючкообразные ротовые органы, которыми она прокалывает кожу человека. Учёные считают её примером перехода от мирной диеты к хищной.

Земляной вьюрок-вампир

  • Этот галапагосский вьюрок с длинным клювом питается семенами, но во время засухи… переключается на кровь морских птиц. Он расклёвывает кожу у основания перьев. Некоторые исследователи считают, что сначала он ел клещей с птиц, но потом решил не терять времени и пить прямо из источника.

Кровь — не только дело вкуса, но и выживания

Эти шесть существ доказывают, что природа не знает границ, когда речь идёт о способах добычи пищи. Кровососание — не просто пугающий трюк, а результат сложной эволюционной стратегии: от острых клювов и ротовых присосок до хитрой химии в слюне. Кто-то выбрал этот путь из-за нехватки воды, кто-то — ради лёгких калорий, а кто-то, как летучая мышь, оказался полезен даже для медицины. И пусть они не насекомые, но тяга к крови у них ничуть не меньше.

Уточнения

Лету́чие мы́ши (лат. Microchiroptera) — обобщающее название для представителей отряда рукокрылых за исключением крыланов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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